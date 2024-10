Minister Šaško sa už stihol vyhrážať zdravotníkom, progresívci vyzývajú na zastavenie chaosu v trenčianskej nemocnici (video)

Progresívne Slovensko vyzýva Šaška, aby zastavil chaos v trenčianskej nemocnici, ktorý spáchala Zuzana Dolinková.

Na tlačovej konferencii opozičnej strany Progresívne Slovensko (PS) predseda Michal Šimečka vyhlásil, že pár dní po vymenovaní nového ministra zdravotníctva sa situácia nezlepšila, ale ešte zhoršila.

Šimečka uviedol, že Kamil Šaško sa stihol už vyhrážať zdravotníkom a lekári stále podľa jeho slov zvažujú výpovede.

Fico nezmenil zdravotníctvo k lepšiemu

„Slovenské zdravotníctvo je v katastrofálnom stave, napriek tomu, že v ňom stále pracujú tisícky šikovných a obetavých ľudí od lekárov až po sanitárov. Jedným z dôvodov, prečo je v katastrofálnom stave, je aj to, že nikdy to nebola téma pre predsedov vlády. Lídri krajiny vždy dávali od zdravotníctva ruky preč, a robil to aj Robert Fico. Za 13 rokov, čo vládol, nezmenil zdravotníctvo k lepšiemu,“ vyhlásil predseds PS Michal Šimečka.

Zároveň dodal, že premiér Fico mohol počas svojich doterajších vlád postaviť nové nemocnice, zastaviť obrovský exodus slovenských zdravotníkov zo Slovenska, zabezpečiť regionálne ambulancie, o ktorých sa stále hovorí, dokonca mohol zabezpečiť dlhší vek obyvateľov v zdraví, čím by rodiny nestrácali svojich príbuzných.

Fico sa do zdravotníctva nechce starať

Šimečka poukázal na to, že v súčasnosti Slovensku chýba 2-tisíc lekárov a 8-tisíc zdravotných sestier.

„Dnes, pokiaľ ide o roky dožitia v zdraví, tak naši seniori muži žijú najkrajšie v celej Európskej únii. Každý rok je to viac ako 11-tisíc ľudí, ktorí zomreli a nemuseli by, keby zdravotníctvo na Slovensku bolo v lepšom stave, a keby sa mu venoval ako svojej priorite premiér Róber Fico,“ pokračoval Šimečka.

Pripomenul, že premiér cez víkend hovoril, že rezort zdravotníctva patrí Hlasu, a on sa im do toho nechce starať. Podľa Michala Šimečku je toto jeho postavenie smutné.

Šaško nevykročil správnou nohou

Poslanec PS a podpredseda Výboru NR SR pre zdravotníctvo Oskar Dvořák na tlačovej konferencii vyhlásil, že nový minister zdravotníctva nevykročil správnou nohou. Podľa Dvořáka v piatok slovami rozdelil zdravotníkov a cez kamery ich vydieral a dával im ultimáta.

Poslanec pripomenul, že lekári stále zvažujú výpovede a na ich stranu sa postavili aj zdravotné sestry. Dvořák pripomenul, že treba rokovať, treba sa dohodnúť, treba dodržiavať sľuby a treba robiť také kroky, ktoré stabilizujú naše zdravotníctvo.

„V prípade, že nám chýba takmer desiatka tisíc sestier a tisícky lekárov, nemôže pristupovať takto k zdravotníckemu personálu a ešte ich vyháňať ďalej za hranice. Verím, že ide o nejaký začiatočnícky prešlap ministra zdravotníctva,“ poznamenal poslanec Oskar Dvořák s tým, že vyzval Kamila Šaška, aby sa postavil čelom k našim problémom, a nech ich ešte nezhoršuje.

Dolinková klamala a zavádzala

Dvořák poukázal aj na to, že bývalá ministerka Zuzana Dolinková nechodila na stretnutia, klamala, zavádzala, ako príklad poukázal súčasnú situáciu v Trenčíne, ktorá aktuálne funguje v krízovom režime. Poslanec pripomenul, že v súčasnosti tam nefunguje už druhé oddelenie.

„Chcem vyzvať pána ministra, aby ukázal nový prístup, aby ukázal, že mu na pacientoch trenčianskeho samosprávneho kraja záleží, že odvolá okamžite pána riaditeľa Plesníka aj generálneho tajomníka, ktorý pochádza z tejto spriaznenej firmy. Ak tak neurobí, stáva sa spoluzodpovedným za túto situáciu, ktorá vznikla v Trenčíne, stáva sa spoluzodpovedným za ten chaos, ktorý tam spôsobila ministerka Dolinková,“ uzavrel Oskar Dvořák.