Minister Šaško hazarduje s trpezlivosťou lekárov aj zdravím pacientov, tvrdí Dvořák

Minister Šaško hazarduje s trpezlivosťou lekárov aj zdravím pacientov. Vyhlásil to poslanec zo strany Progresívne Slovensko (PS) a podpredsedu Výboru NR SR pre zdravotníctvo Oskar Dvořák, potom, čo sa lekárski odborári stretli s ministrom zdravotníctva Kamilom Šaškom.

Ten im povedal, že ich požiadavky pretlmočí vláde. Podľa poslanca Dvořáka minister zdravotníctva od začiatku vedel, aké požiadavky majú lekárski odborári, napriek tomu sa s nimi na ničom nedohodol a nedal im žiaden prísľub.

„Hazarduje s trpezlivosťou lekárov aj zdravím pacientov. Čas pritom beží, výpovede majú lekári a lekárky podať o pár dní. Medzitým sme si vypočuli, že pre premiéra Fica to nie je téma. Ľudia si do nemocníc nosia toaletný papier a pitnú vodu, nevedia sa dostať k termínom, chýba nám personál i nové nemocnice, ale jeho to nezaujíma,“ vyhlásil poslanec z PS Oskar Dvořák. Dodal, že Robert Fico je unavený a pomstychtivý človek, ktorý už myslí len a len na seba.