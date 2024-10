Kto môže absolvovať kúpeľnú liečbu a kedy ju poisťovňa nepreplatí

Keď sa povie kúpele, predstavíme si miesto, kde sa regenerujú fyzické a duševné sily. Miesto, ktoré pomáha zvyšovať kvalitu života v chorobe alebo po jej prekonaní. Prináša zlepšenie zdravotného stavu, ale aj zmiernenie únavy, úzkosti, depresie a nové sociálne kontakty, čo je pre život veľmi povzbudzujúce.

Kúpele pomáhajú nielen pri chronických a degeneratívnych ochoreniach. Urýchľujú rekonvalescenciu po úrazoch a operáciách a zároveň pomáhajú zmierňovať stres, preto sú vhodné aj pre zdravého človeka s náročným životným štýlom.

Od západu na východ Slovenska nájdeme v podstate každých pár desiatok kilometrov menšie alebo väčšie kúpele. Každé sa zameriavajú na liečbu iných problémov, v závislosti od druhu vody a jej mineralizácie. Balneoterapeutické procedúry však okrem vodoliečby zahŕňajú aj masáže, fyzioterapiu, rôzne druhy zábalov či inhalácie, čo prispieva k zlepšeniu fyzického aj duševného stavu pacienta.

Kto má nárok na kúpeľnú liečbu?

Kým niekto zažije kúpeľnú liečbu iba ako samoplatca alebo raz v živote po operácii či úraze, pre mnoho chronicky chorých pacientov je dôležitou súčasťou liečby a pobyt absolvujú v priemere raz ročne.

Zoznam ochorení, v súvislosti s ktorými majú pacienti nárok na kúpeľnú liečbu, nájdete na stránke svojej zdravotnej poisťovne a aj na stránke ministerstva zdravotníctva. Diagnózy sú rozdelené do dvoch skupín, A a B.

Do skupiny A patria napríklad pacienti po operáciách obehového ústrojenstva, tráviaceho ústrojenstva, dolných ciest dýchacích, stavy po úraze alebo operáciách pohybového ústrojenstva. Zaradené sú sem aj niektoré svalové ochorenia, stavy po gynekologických operáciách a nervovo-svalové degeneratívne ochorenia. Ak patríte so svojou diagnózou a stavom do skupiny A, celý kúpeľný pobyt (procedúry, ubytovanie aj stravu) hradí zdravotná poisťovňa.

Do skupiny B sa zaraďujú stavy po operáciách srdcových chýb, niektoré chronické choroby tráviaceho ústrojenstva, chronické nervové choroby, chronické ochorenia z poruchy látkovej výmeny a žliaz s vnútornou sekréciou, chronické netuberkulózne choroby dýchacích ciest, chronické choroby obličiek, obehového systému či pohybového ústrojenstva. V tejto skupine uhrádza poisťovňa iba náklady na liečbu (kúpeľné a liečebné procedúry). Ubytovanie a stravu si hradí pacient sám.

Návrh na kúpeľnú liečbu píše lekár

O tom, či máte nárok na kúpeľnú liečbu, sa informujte u svojho lekára špecialistu alebo u o obvodného lekára. Lekár píše aj Návrh na kúpeľnú liečbu, ktorý musí pacient spolu s ostatnou dokumentáciou (v závislosti od diagnózy a dôvodu potreby kúpeľného pobytu) doručiť do zdravotnej poisťovne.

Ak ide o kúpeľnú liečbu v skupine A, názov kúpeľného zariadenia, v ktorom chcete kúpeľnú liečbu absolvovať, môže uviesť v Návrhu na kúpeľnú starostlivosť. Samozrejme, musí sa špecializovať na liečbu vašej indikácie a poisťovňa musí mať so zariadením uzatvorenú zmluvu. Poisťovňa môže, ale nemusí prihliadnuť na vaše preferencie. Ak pacient preferenciu neuvedie, kúpeľné zariadenie mu vyberie poisťovňa. V skupine B si pacient určí zariadenie sám podľa zoznamu zaslaného poisťovňou.

Pozor na čas!

Poisťovňa má 30 dní na to, aby sa k návrhu vyjadrila. Pacient si však musí dať pozor na čas, kedy o kúpeľnú liečbu prostredníctvom lekára požiada a kedy dokumenty odovzdá poisťovni, pretože treba dodržať lehotu indikácie kúpeľnej liečby, teda časové obdobie od vzniku ochorenia, operácie či úrazu. Napríklad po operácii je možné absolvovať kúpeľnú liečbu celkovo alebo čiastočne hradenú poisťovňou do 12 mesiacov od zákroku.

Lehoty na absolvovanie kúpeľnej liečby sú od troch mesiacov do dvoch rokov v závislosti od indikácií (diagnózy a dôvodu kúpeľnej liečby). Konkrétna lehota je uvedená pri každej indikácii v zozname indikácií.

Kúpeľná liečba nebude schválená pacientom, ktorí by spĺňali ostatné kritériá, ale vyskytujú sa u nich nasledovné kontraindikácie, ktoré sú považované za prekážku kúpeľnej liečby: prenosné infekčné choroby v akútnom štádiu, nehojace sa kožné defekty, klinické známky obehového zlyhania, stavy po hlbokej trombóze, dekompenzovaný diabetes mellitus, často sa opakujúce profúzne krvácanie, práve liečené zhubné nádory, epilepsia, aktívne psychotické ataky, závislosť od alkoholu a iných návykových látok, inkontinencia, demencia, tehotenstvo a vysoký krvný tlak (nad 120 mm Hg diastolického tlaku).

Kúpeľné pobyty sú zvyčajne na 21 až 28 dní. Potom, ako poisťovňa vašu žiadosť o kúpele schváli, musí sa sám pacient dohodnúť s kúpeľmi na dátume nástupu na liečbu.

Ako sa zbaliť do kúpeľov

Pobyt v kúpeľoch je ozdravnou a zdravie podporujúcou aktivitou, ktorá sa však zvyčajne nezaobíde bez rôznych spoločenských podujatí. Na to treba myslieť aj pri balení sa do kúpeľov. Okrem pohodlného voľnočasového oblečenia, plaviek a oblečenia na športové aktivity, resp. rehabilitáciu, sa určite hodí aj vychádzkové a spoločenské oblečenie a doplnky.

Najmä chronicky chorí pacienti by nemali zabudnúť zabezpečiť si dostatok liekov, ktoré pravidelne užívajú. „Ak by sa im však minuli počas pobytu, môžu využiť službu doručenia liekov na predpis až domov, prípadne do kúpeľného zariadenia. Treba však myslieť na to, že doručenie môže trvať 48 hodín, takže si ho treba zabezpečiť včas,“ poradila Kristína Chabadová z občianskeho združenia Medicamentum, ktoré sa venuje bezplatnému doručovaniu liekov na predpis pre seniorov a chronicky chorých pacientov až domov alebo na inú adresu.

Iný rozmer kúpeľov

Väčšina kúpeľných miest a obcí má bohatý kultúrny a spoločenský program. Sčasti preto, aby kúpele prilákali viac návštevníkov, ale aj preto, že socializácia a duševné zdravie je s tým fyzickým úzko prepojené.

„Nielen pre seniorov, ale aj ostatných kúpeľných hostí a pacientov je prospešné, pokiaľ sa počas kúpeľného pobytu socializujú a spoznávajú nových ľudí. Vznikajú tu nové priateľstvá, občas aj partnerstvá, ktoré stavajú na spoločných zážitkoch z kúpeľov. Ak by kúpele boli iba o liečebných procedúrach a chýbala im socializácia, stav pacientov by sa nezlepšoval tak významne, ale naopak, mohol by sa aj zhoršiť z dôvodu pocitu osamelosti a z neho vyplývajúcich komplikácií,“ potvrdila sociotarepautka Lucia Skladanová.

Za čo si v kúpeľoch zaplatíte?

Bez ohľadu na to, či kúpeľný pobyt absolvujete ako pacient, ktorému všetko hradí zdravotná poisťovňa (indikácie skupiny A), pacient, ktorému poisťovňa hradí liečbu (indikácie skupiny B) alebo samoplatca, určite budete platiť:

kúpeľný poplatok vo výške 1,70 € za deň

daň z ubytovania (jeho výšku určuje obec, resp. mesto) za noc strávenú v danej obci, meste

Aj v prípade plne hradenej kúpeľnej liečby môžete doplácať za ubytovanie v prípade, ak nebudete ubytovaný v štandardnej izbe (je ich málo). Štandardná izba je 2-ložková, nemá balkón ani sociálne zariadenia. Nadštandardná izba môže byť 1- alebo 2-lôžková, má vlastnú kúpeľňu s WC a môže mať balkón.