Ako hovoriť so seniorom o umiestnení v domove dôchodcov? Odborníci radia nasledovné

Pre blízkych je náročné sledovať, ako ich rodičia alebo starí rodičia starnú, strácajú sily, zdravie, ale aj pamäť a schopnosť postarať sa o seba. Akoby každý ďalší deň potrebovali viac a viac času, opatery a starostlivosti od rodiny, ktorá však skôr či neskôr dôjde na hranicu svojich síl a časových aj fyzických schopností.

Tradične sme vedení a vychovávaní k tomu, aby sme sa o našich rodičov alebo starých rodičov postarali v ich alebo v našom domácom prostredí. Využitie služieb zariadení, ktoré so starostlivosťou pomáhajú, sa považuje (takmer) za hanbu.

Problém však je, že starostlivosť o seniora je postupne čoraz náročnejšia. Vyžaduje si to stále viac fyzických aj duševných síl, času aj financií. Žiadny z týchto zdrojov, pochopiteľne, nie je nevyčerpateľný.

Okrem času a fyzických nárokov je pre blízkych seniora ťažké sledovať, ako sa im pred očami mení – jeho telesná schránka a pod vplyvom chorôb, ako sú napríklad Parkinson a Alzheimer, aj jeho osobnosť… Stáva sa nevypočítateľným, komunikácia môže byť čoraz náročnejšia.

„Staroba prináša do života človeka veľa zmien, ktoré sa prejavia aj v jeho správaní a prežívaní. Poruchy hybnosti, strata kontroly nad vlastným telom a postupná odkázanosť na pomoc iného človeka sa veľmi často podpisujú pod depresívne stavy. Preto je človek vo vyššom veku neraz nevrlý, nespokojný, niekedy horšie spolupracuje. To prináša zvýšené nároky predovšetkým na ľudí, ktorí sa o seniora starajú a pomáhajú mu,“ potvrdzuje aj psychológ Ľudovít Dobšovič.

Len nebyť na ťarchu

Náročné je to však aj pre seniora. Potrebuje zažívať pocit, že je užitočný, niečo platný a nie druhým na príťaž.

Riešením, ktoré je na prospech pre obe strany, je domov pre seniorov. Kým voľakedy boli domovy dôchodcov najmä východiskom z núdze pre osamelých ľudí bez rodiny, dnes záujem o služby zariadení tohto typu rastie. Život tu už dávno neznamená „odloženie“ seniora, ale reálnu pomoc pre všetkých zúčastnených.

„Veľa ľudí si ešte stále myslí, že domov pre seniorov je nejaká staršia budova, stavebnými úpravami prispôsobená ľuďom vo vyššom veku, kde majú strechu nad hlavou, jedlo, sociálnu a zdravotnú starostlivosť, ale inak tam v podstate strácajú svoju ľudskú dôstojnosť. Tieto stereotypy však treba zbúrať a ukázať, že sa to dá aj inak,“ hovorí spoluautorka projektu Agapé Senior Park Adriana Škriniarová. „Kvalifikovaný personál v domove, kvalitné služby a moderné priestory nahrádzajú domácu starostlivosť. Tieto inštitúcie podávajú pomocnú ruku hlavne členom rodiny, ktorí chcú svojim najbližším dopriať len to najlepšie.“

Spoločné rozhodnutie

Psychológovia odporúčajú hovoriť so seniorom o možnosti inštitucionálnej starostlivosti zrozumiteľne, jasne a najmä pravdivo.

„Otvorená komunikácia je nesmierne dôležitá na budovanie kvalitných vzťahov a inak to nie je ani pri komunikácii so seniormi. Treba mať na pamäti, že akýkoľvek fungujúci vzťah by mali determinovať atribúty, akými sú láska, porozumenie aj úcta. V mnohých situáciách si môžeme povedať, že to vôbec nie je ľahké, no kľúčom je určite empatia, rešpekt a dôvera,“ povedala psychologička Jana Janičová.

Aby medzi blízkymi a seniorom nevznikalo napätie, radí odborníčka dodržiavať jednoduché pravidlá. „Dôležité je hovoriť zreteľne a dostatočne nahlas. Odporúčam vyhýbať sa detskému jazyku rovnako ako náročným odborným výrazom. A určite nefrustrujme seniora ani seba komplikovanými či mätúcimi požiadavkami. Komunikujme zreteľne, s úctou, majúc stále na pamäti dôstojnosť seniora,“ radí Janičová.

Pri komunikácii o potrebe nájsť seniorovi nový domov, kde bude o neho po všetkých stránkach postarané, odporúča hovoriť o reálnych dôvodoch a o všetkých plusoch, ale aj prípadných mínusoch, ak z tohto riešenia pre rodinu vyplývajú. Sľubovať denné návštevy, pokiaľ nie je možné seniora každý deň navštevovať, nie je najlepšia cesta.

A určite treba mať upratané v sebe a vo svojom svedomí. Hľadá sa najlepšia cesta pre všetkých, nie odbočka.

„Nemyslím si, že keď uvažujeme o tom, že by našej mame alebo otcovi bolo lepšie v domove pre seniorov, sme egoisti alebo ignoranti. Naopak, ak im nájdeme vhodné zariadenie, ktoré im poskytuje to, čo potrebujú, či už na niekoľko hodín denne, na nejaké obdobie alebo nepretržite, môže to byť dobré riešenie pre všetkých,“ je presvedčená Škriniarová.

Pomáha uvedomiť si, že pokiaľ senior nebude mať adekvátnu starostlivosť, môže sa to skončiť zle. Naopak, socializácia v kolektíve, nepretržitá starostlivosť odborného personálu (lekár, psychológ, fyzioterapeut), pravidelné terapie a aktivity a, samozrejme, zabezpečená strava aj hygiena môžu pomôcť dlhšie udržať primeranú kvalitu života seniora aj jeho rodiny.