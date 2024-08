Elektronické objednávanie k lekárovi by mal zabezpečovať jednotný centrálny systém, Dolinkovej ministerstvo plánuje aj iné zmeny

Ministerstvo zdravotníctva SR chce pre pacientov i zdravotníkov sprístupniť nové elektronické služby. V návrhu novely zákona o národnom zdravotníckom informačnom systéme okrem iného navrhuje vytvoriť službu elektronického objednávania na vyšetrenie prostredníctvom jednotného centrálneho systému. Ten by mal prepojiť terajšie objednávacie systémy.

„Aktuálna situácia v rámci elektronického objednávania na vyšetrenie je neprehľadná a pacient “blúdi (zdravotníckym) systémom”,“ zdôvodňuje zmeny rezort zdravotníctva. V súčasnosti totiž existuje viacero komerčných objednávacích systémov, ktoré poskytujú možnosť objednať sa k lekárovi.

Chýba centrálne miesto zberu dát

Problémom je, že údaje o objednávkach sú “roztrieštené” medzi uvedenými systémami a chýba centrálne miesto zberu dát, ktoré by zároveň umožnilo prepojenie objednávania medzi rôznymi poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti.

Ministerstvo chce prostredníctvom novely presadiť aj elektronizáciu laboratórnych vyšetrení. Systém by fungoval tak, že žiadanky na laboratórne vyšetrenia a výsledky laboratórnych vyšetrení budú v elektronickej forme a budú v rámci Národného zdravotníckeho informačného systému sprístupnené zdravotníckym pracovníkom. To by malo zabezpečiť odstránenie opakovaných laboratórnych vyšetrení.

Vydávanie elektronickej laboratórnej žiadanky

Rezort argumentuje, že prax poukázala na potrebu vytvárať elektronickú laboratórnu žiadanku aj iným zdravotníckym pracovníkom ako lekár.

„Aktuálny prístup ošetrujúcich lekárov k výsledkom z laboratórnych vyšetrení je nedostatočný, nereflektuje na požiadavky aplikačnej praxe, kedy lekár potrebuje mať k dispozícii aj také výsledky z laboratórnych vyšetrení, ktoré neindikoval,“ konštatuje rezort.

Zdravotnícky pracovník by si mal po novom pred zadaním žiadanky na vyšetrenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek overiť v elektronickej zdravotnej knižke, či bola vytvorená žiadanka na vyšetrenie alebo či je dostupný výsledok vyšetrenia.

Zrušenie Národného registra úrazov

Tak by sa malo zabrániť duplicitnému vyšetrovaniu biologického materiálu. To však podľa ministerstva neznamená, že lekár v prípade potreby opakovania vyšetrenia nemôže zadať novú žiadanku, napríklad vzhľadom na aktuálny zdravotný stav pacienta.

Ďalšou zmenou by malo byť elektronické uzatváranie dohôd o poskytovaní všeobecnej a špecializovanej gynekologickej zdravotnej starostlivosti. Tie by mali byť následne evidované v registri dohôd, ktorý bude súčasťou národného zdravotníckeho informačného systému. Rezort v novele navrhuje aj zrušenie Národného registra úrazov, zavedenie nových prístupov úradov verejného zdravotníctva na účely epidemiologického vyšetrovania či vytvorenie Národného registra očkovania.

Väčšina zmien by mala platiť od začiatku roka 2025. Celkový finančný dopad na štátny rozpočet sa týka najmä úpravy informačných systémov Národného centra zdravotníckych informácií.

Ministerstvo ich na roky 2025 až 2027 odhadlo v sume viac ako 2,5 mil. eur. Zároveň však najmä v súvislosti s obmedzením duplicitných vyšetrení biologického materiálu očakáva aj úspory v prostriedkoch verejného zdravotného poistenia. V roku 2025 ich odhaduje na 3 mil. eur, v roku 2026 na 6 mil. eur a v roku 2027 na 8 mil. eur.