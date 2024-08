Palkovič priblížil, kde môže štátna VšZP ušetriť desiatky miliónov eur a pacient to nepocíti

Štátna Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) by mohla ušetriť od 29 do 36 mil. eur tak, aby to pacient nepocítil. Taký je odhad predsedu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) Michala Palkoviča.

Ako ďalej uviedol v podcaste úradu „Vaše zdravie pod dohľadom„, predpokladajú, že najväčšia poisťovňa na trhu bude v negatívnom vlastnom imaní a od októbra nebude mať dostatok zdrojov na to, aby uhrádzala zdravotnú starostlivosť.

Priestor na šetrenie

Aj preto úrad poisťovni nariadil v pondelok, 5. augusta vypracovať a predložiť ozdravný plán. Podľa Palkoviča poisťovňa má priestor na šetrenie.

V prvom rade je to v oblasti liekovej politiky, kde je veľa nástrojov, ktoré nemajú žiadny vážny dopad na poistenca. Ďalej je to ústavná zdravotná starostlivosť a ambulancie, kde by mala VšZP vyrokovať vyhovujúce podmienky.

Štvrtou oblasťou sú spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky, kam patria CT, MRI ale aj laboratórne vyšetrenia.

Poisťovňa sa musí k návrhu úradu vyjadriť

Úrad nechce a neočakáva, že by sa zhoršovala dostupnosť zdravotnej starostlivosti, prehodnocovať by sa ale podľa neho mali tie zmluvy, ktorú sú nadhodnotené, prípadne ak poskytovateľ nevykonáva toľko úkonov, na koľko je zazmluvnený.

Riaditeľ sekcie dohľadu nad zdravotným poistením ÚDZS Marián Béreš doplnil, VšZP má päť dní na to, aby sa vyjadrila k návrhu úradu na vypracovanie ozdravného plánu. Následne úrad určí lehotu na odovzdanie plánu. Teoreticky je pritom možné aj neschválenie plánu.

„Ak by bol ozdravný plán zamietnutý, alebo by sa neplnil, úrad má možnosť nariadiť nútenú správu. Nútená správa znamená, že úrad, alebo úradom určená osoba, takzvaný nútený správca, preberá plné kompetencie štatutárneho orgánu VšZP,“ vysvetlil Béreš.

Ako dodal, na úrade už majú pripravený tím analytikov, ktorý bude v prípade schválenia vyhodnocovať plnenie, respektíve neplnenie ozdravného plánu.