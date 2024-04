Poslanci KDH chcú zrušiť vyberanie poplatkov v ambulanciách, riešením má byť novela zákona (video)

Poslanci Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) chcú zabrániť vyberaniu neoprávnených poplatkov v ambulanciách. Na tlačovej konferencii o tom informovali predkladatelia novely zákona o rozsahu zdravotnej starostlivosti Peter Stachura a František Majerský.

Zároveň poukázali na to, že časť slovenských lekárov si za objednávanie na vyšetrenia pýta peniaze prostredníctvom online portálov.

Iní zase podľa poslancov nechávajú svojich pacientov čakať od skorých ranných hodín v dlhých radoch pred ordináciou. Za vinu to dávajú ministerke zdravotníctva Zuzane Dolinkovej, ktorá podľa nich na to už mala mať riešenie.

Poplatok za termín

„Sme jediná krajina v rámci Európskej únie, kde sa objednáva na termín za poplatok. Nemáme krajinu v Európe, a to sa týka aj tých chudobnejších, kde by ste museli zaplatiť za to, že sa objednávate k lekárovi, ak má zmluvu s poisťovňami, ak nemá, to je iná vec,“ vyhlásil poslanec za KDH Peter Stachura.

Podľa jeho slov to ministerka Dolinková už mala riešiť, a nie len teraz začať robiť analýzy o poplatkoch.

Cieľ novely zákona

Poslanci KDH preto prišli s novelou, ktorá má za cieľ zamedziť ambulanciám, aby požadovali od pacientov platbu za objednanie na termín, a aby na nich prenášali náklady spojené s manažmentom zdravotnej starostlivosti.

„Obávame sa, že výber poplatkov sa bude čoraz viac rozmáhať, vzhľadom na deklarovanú nespokojnosť ambulantného sektora s dojednanými financiami. Dôkazom je aj skutočnosť, že jedna zo spoločností zastrešujúca ambulantných lekárov má už dnes pripravený pre svojich členov návod, ako rôzne poplatky vyberať. Preto prichádzame s vlastným riešením návrhu zákona,“ uzatvoril Majerský.