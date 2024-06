Zástupcovia slovenských miest opätovne odmietli návrh novely zákona o financovaní materských škôl

Zástupcovia Únie miest Slovenska (ÚMS) opätovne odmietli aktuálny návrh novely zákona o financovaní materských škôl. Učinili tak na dnešnom rokovaní s ministrom školstva Tomášom Druckerom (Hlas-SD). Ako ďalej informovali, návrh nemienia podporiť, kým nebudú poznať konkrétny dopad na rozpočty miest.

Oceňujú ale záujem ministra rokovať a hľadať kompromis. Zástupcovia miest tiež veria, že k nájdeniu riešenia prispeje i vytvorenie expertnej pracovnej skupiny, ktorá by mala analyzovať potrebné dáta a vplyv na rozpočty miest.

Financovanie normatívom na počet žiakov

„ÚMS už po pondelkovom rokovaní Republikovej rady v Pezinku vyjadrila nesúhlas s aktuálnym návrhom zákona, a predloženú zmenu financovania materských škôl z dielne Ministerstva školstva SR odmietla. Žiadala tiež aktuálny návrh prepracovať a naďalej rokovať s rezortom školstva o možných riešeniach,“ uviedla ÚMS vo svojom stanovisku.

Podľa novely by mali byť MŠ financované takzvaným normatívom na počet žiakov a prejsť by mali pod štát. V súčastnosti ich financujú samosprávy, pod ktoré aj patria, a to z podielových daní.

V čom vidia zásadný problém

„ÚMS vidí zásadný problém v tom, že štát samosprávam zoberie časť podielových daní určený pre aktuálny počet detí. Po roku 2026 očakávame pokles záujmu o umiestnenie detí do materských škôl v dôsledku znižujúcej sa pôrodnosti na Slovensku. Mestá však prídu o tieto peniaze natrvalo,“ poukazuje ÚMS.

Zástupcovia miest sú toho názoru, že zmena by znížila fiškálnu slobodu miest. Kritizujú tiež stanovenie maximálnej výšky príspevku na 1,5 percenta priemernej mzdy v okrese, a rovnako vnímajú i rozdielny prístup štátu k obecným a súkromným materským školám.