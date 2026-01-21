Ruské útoky na Kryvyj Rih si vyžiadali dvoch mŕtvych, zranená je aj jedna žena

Nočné ruské raketové a dronové útoky na stredoukrajinské mesto Kryvyj Rih si vyžiadali dvoch mŕtvych a jednu zranenú osobu, oznámili v stredu miestne úrady. Zároveň ruské úrady informovali, že ukrajinský dronový útok na juhu Ruska zranil 11 ľudí vrátane detí.
„Sedemdesiatsedemročný muž a sedemdesiatdvaročná žena zahynuli. Päťdesiattriročná žena utrpela zranenia,“ uviedol šéf oblastnej vojenskej správy Oleksandr Hanza vo vyhlásení zverejnenom na Telegrame. Podľa neho raketový a dronový útok poškodil aj viaceré budovy v meste.
Kryvyj Rih, ktorý leží približne 80 kilometrov od frontovej línie a je rodiskom ukrajinského prezidentaVolodymyra Zelenského, patrí medzi časté ciele ruských útokov od začiatku invázie Moskvy na Ukrajinu vo februári 2022.
Situácia je zlá
Miestne úrady zároveň upozorňujú, že pokračujúce útoky ešte viac zhoršujú situáciu v oblasti dodávok tepla a elektriny. Ukrajinské mestá v posledných týždňoch s vážnymi výpadkami po tom, ako ruské sily opakovane zasahujú energetickú infraštruktúru. V kombinácii s mrazivými teplotami to vytvára kritické podmienky pre civilné obyvateľstvo, najmä pre starších ľudí a rodiny s deťmi.
Ruská armáda systematicky útočí na energetické objekty s cieľom oslabiť fungovanie miest počas zimy. Ukrajinské úrady tvrdia, že cieľom je podlomiť morálku obyvateľstva a vyvolať humanitárnu krízu, čo Moskva odmieta.
Útočí aj Ukrajina
Medzitým najvyšší predstaviteľ ruskej Adygejskej republiky Murat Kumpilov oznámil, že nočný ukrajinský dronový útok spôsobil požiar obytného domu a parkoviska v okrese Tachtamukaj pri meste Krasnodar.
„Podľa aktualizovaných informácií bolo zranených 11 ľudí, z toho deväť vrátane dvoch detí je hospitalizovaných,“ napísal na Telegrame. Oblasť pri Čiernom mori a Azovskom mori býva častým cieľom ukrajinských útokov.
Ukrajina uvádza, že jej údery smerujú najmä na ropnú a plynárenskú infraštruktúru, z ktorej Rusko financuje svoju vojenskú ofenzívu.