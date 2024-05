Ukrajinské deti trpia nedostatkom vzdelania a integrácie, Únia miest Slovenska volá po povinnej školskej dochádzke

Štát podcenil situáciu v súvislosti so začlenením ukrajinských detí do vzdelávacieho systému, čoho výsledkom je, že deti doteraz neovládajú slovenský jazyk, nedostávajú potrebné vzdelanie, nevedia sa začleniť do spoločnosti a sú náchylnejšie na problémové správanie či psychické poruchy.

Konštatuje to Únia miest Slovenska s tým, že na zhoršujúcu sa situáciu postupne doplácajú samotné mestá a ľudia, ktorí v nich žijú. Zavedenie povinnej školskej dochádzky pre ukrajinské deti je preto podľa ÚMS nevyhnutné pre rozvoj týchto detí, ako aj pre budúci rozvoj celej spoločnosti.

Situácia je vážna

Únia v tejto súvislosti požaduje urýchlene efektívne a systémové riešenie tak, aby už od septembra nastúpili tieto deti do škôl. Napriek tomu, že Bratislava a okolie nemajú dostatočné kapacity, chýbajúca povinnosť školskej dochádzky je podľa ÚMS latentný problém na celom Slovensku. Únia sa preto obracia listom na ministerstvo školstva so žiadosťou o stretnutie a rokovanie k tejto téme.

„Situácia u nás je veľmi vážna. Zavedenie povinnej školskej dochádzky pre ukrajinské deti je nevyhnutné. Keďže v Nitre máme vďaka kontaktnému centru pre cudzincov situáciu dobre zmapovanú, vieme, že už teraz evidujeme zvýšený počet neprispôsobivých a sociálne izolovaných detí, vznikajú tu detské gangy, pribúdajú drogové závislosti i deti so psychickými problémami,“ zdôraznila koordinátorka integrácie cudzincov v meste Nitra Ivona Fraňová.

Treba využiť voľné kapacity

Podľa expertky ÚMS pre oblasť školstva Márie Wagingerovej je v mnohých mestách a mestských častiach nedostatok voľných miest v školských zariadeniach. Preto je potrebná úzka spolupráca s regionálnymi úradmi školskej správy a ministerstvom, aby sa využili voľné kapacity v okolitých samosprávach.

„Zároveň samosprávy potrebujú vedieť, koľko školopovinných detí sa na ich území nachádza a to bez zavedenia povinnej školskej dochádzky a preregistrácie nie je možné,“ doplnila.

Začlenenie ukrajinských detí do vzdelávacieho procesu a do spoločnosti je podľa ÚMS kľúčové pre kvalitu ich života, ako aj pre kvalitu života v spoločnosti. Aj napriek tomu, že aktuálne nie je situácia rovnako alarmujúca v každom meste, zostáva podľa únie len otázkou času, kedy bude miest, ktoré budú nútené tento problém riešiť, pribúdať.