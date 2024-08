Vláda schválila balík zákonov, ktoré sú súčasťou „Nežnej revolúcie vo vzdelávaní". Drucker to označil za významný míľnik

Vláda v stredu schválila balík zákonov, ktoré sú súčasťou „Nežnej revolúcie vo vzdelávaní“. Na tlačovej konferencii po rokovaní vlády to uviedol minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD).

Označil to za významný míľnik, ktorý prináša množstvo i zásadných zmien do vzdelávania. Zdôraznil, že dané opatrenia vychádzajú z programového vyhlásenia vlády, a tiež avizoval, že plánujú pokračovať ďalšími zmenami. Celkovo by malo ísť o 89 opatrení.

Financovanie materských škôl

Drucker v prvom rade spomenul zmenu financovania materských škôl, a to na normatívne financovanie zo štátneho rozpočtu.

Financovanie by sa malo zmeniť od začiatku budúceho roka. Je výsledkom rokovaní so zástupcami samospráv, ktorých vyústením je podpis memoranda zo Združením miest a obcí Slovenska aj s Úniou miest Slovenska.

Optimalizácia siete stredných škôl

Významnou oblasťou je aj optimalizácia siete stredných škôl. Jej cieľom je ozdravenie siete stredných škôl, opatrenia boli pripravované v spolupráci so zamestnávateľmi aj samosprávnymi krajmi.

Súčasná sieť podľa rezortu školstva nezodpovedá demografickému vývoju ani požiadavkám trhu práce. Zmeny cielia napríklad na efektívnejšie určovanie počtu študentov, uľahčenie prijímania na stredné školy, ale aj odľahčenie pri administratívnych procesov pri zlučovaní škôl.

Opatrenia na desegregáciu na školách

V balíčku je kľúčová aj oblasť duševného zdravia, a tiež ďalšie opatrenia na desegregáciu na školách. Ministerstvo napríklad s cieľom zvýšiť duševnú pohodu detí navrhuje zákaz mobilných telefónov na školách.

„Vláda tiež navrhuje záväzné desegregačné štandardy na podporu inkluzívneho vzdelávania rómskych detí a zákaz dvojzmennej prevádzky na základných školách,“ informovalo ministerstvo školstva. Drucker poznamenal, že chápu, že nie všade je možné na školách hneď odstrániť dvojzmennú prevádzku, a teda by tu malo byť určité prechodné obdobie.

„Návrh vytvára aj priestor na zavedenie systému včasného varovania pred predčasným ukončením školskej dochádzky. Tento nástroj umožní školám a ministerstvu identifikovať žiakov v riziku a ponúknuť im konkrétnu pomoc,“ dopĺňa rezort školstva.

Novela zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch

Novela zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch tiež prinesie zmeny v porovnaní s regionálnymi príspevkami, ktoré boli vyplácané v tomto roku. Okruh prijímateľov by sa mal rozšíriť, aby zahŕňal aj pedagogických a odborných zamestnancov v materských školách, špeciálnych materských školách i poradenských zariadeniach.

„Oproti roku 2024 sa navyše ráta aj s kompenzovaním pedagogických a odborných zamestnancov pracujúcich v náročnejších podmienkach, teda na školách s vyšším podielom detí zo sociálne znevýhodneného prostredia alebo v hmotnej núdzi,“ uvádza ministerstvo.

Balíček priniesol i nový zákon o vzdelávaní dospelých, ľuďom by mal uľahčiť prístup k vzdelaniu v každom veku, pričom reflektuje súčasné spoločenské a technologické zmeny, ako sú digitalizácia a automatizácia. Cieli tiež na vytvorenie zrozumiteľného systému pravidiel pre zamestnávateľov.

Obsah vzdelávania

Drucker sa dotkol aj problematiky hodnotových otázok.

„Opakovane zaznievajú vyjadrenia, čo by sa na školách malo alebo nemalo učiť. Alebo kto by mal, alebo nemal, na školy chodiť,“ povedal. Dané vyjadrenia sú podľa neho často plné emócií či ideologických sporov, no väčšina má podľa neho pramálo spoločného s úsilím zlepšovať kvalitu vzdelávania.

Zdôraznil, že počas jeho pôsobenia na pozícii ministra budú o obsahu vzdelávania rozhodovať výlučne odborníci a pedagógovia.

„Absolútne odmietam akúkoľvek politizáciu školstva, aj nepremyslené zásahy do vzdelávania,“ akcentoval.

Štátny vzdelávací program

O tom, ako riešiť prípadné sporné otázky podľa jeho slov diskutovali na kurikulárnej rade, výsledkom je návrh, ako by sa malo riešiť to, čo sa má alebo nemá na školách učiť.

Drucker v tomto smere spomenul štátny vzdelávací program, ktorý si školy jednotlivo implementujú v podobe školských vzdelávacích programov, pričom školy majú určitú mieru slobody pri tom, čo do nich zaradia. Školy by sa teda mali samé, spolu s radou školy a pedagogickou radou, rozhodovať, čo chcú do vzdelávania zaradiť.

„Ak ani takáto dohoda neexistuje, potom nastupuje informovaný súhlas rodiča, ktorý musí súhlasiť, aby sa dieťa zúčastnilo vzdelávania, výchovy alebo prednášky o otázkach, kde nikto negarantuje, že sú v súlade s rámcom, ktorý definuje štát alebo samospráva,“ vysvetlil minister školstva.