Drucker čoskoro odštartuje „Nežnú revolúciu v školstve", Fico ocenil manažérsky prístup na ministerstve (video)

Na ministerstve školstva je cítiť silný manažérsky prístup. Premiér Robert Fico (Smer-SD) to uviedol po návšteve na Ministerstve školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR.

Nespokojnosť s kvalitou vzdelávania

Poukázal na to, že rezort školstva jednotlivé úlohy zadefinované v programovom vyhlásení vlády rozčlenil do 40 projektov s vlastným tímom a manažérom. Premiér uviedol, že počas svojej návštevy ministerstva a diskusie s ministrom školstva Tomášom Druckerom (Hlas-SD) sa sústredil na otázku zvyšovania konkurencieschopnosti a dostatku kvalifikovanej pracovnej sily pre trh práce. S Druckerom sa podľa neho zhodli, že na Slovensku nemôžu byť veľmi spokojní s kvalitou vzdelávacieho procesu, dodal, že je to dlhodobá úloha.

Predseda vlády avizoval, že Drucker by mal 21. augusta odštartovať „Nežnú revolúciu v školstve“, na rokovanie vlády podľa Fica plánuje predložiť balík opatrení, ktoré sa týkajú viacerých oblastí školstva. Fico skonštatoval, že na Slovensku chýbajú tisíce kvalifikovaných pracovníkov v rôznych odvetviach. Vyzdvihol, že rezort školstva v tomto smere vedie dialóg so sociálnymi partnermi, napríklad i Združením miest a obcí Slovenska a zástupcami samosprávnych krajov, ale aj so zamestnávateľmi.

Optimalizácia stredných škôl

„Zajtra na vládu SR ide návrh zákona, ktorý sa týka optimalizácie škôl,“ deklaroval Fico. Ide o optimalizáciu siete stredných škôl.

„Je veľmi dôležité, že ministerstvo školstva presadzuje pre tieto stredné školy rôzne kritériá, ktoré keď budú plniť, tak budú mať peniaze,“ vyjadril sa a dodal, že považuje za správne nepristupovať k tejto problematike tak, že „sa zoberie kosa a posekajú sa nejaké školy a zrušia sa“, ale že sa hľadajú kvalitatívne kritériá.

Fico spomenul i otázku predškolského vzdelávania, v tomto smere pripomenul návrh na normatívne financovanie materských škôl. Drucker ho informoval, že i v tomto smere sa ministerstvo dohodlo so sociálnymi partnermi. Rovnako premiér spomenul i potrebu upraviť otázku celoživotného vzdelávania a rekvalifikácie. Fico ocenil i myšlienku zákazu mobilných telefónov na školách.

Valorizácia platov

Drucker následne avizoval implementáciu kompenzačného príspevku pre pedagógov, pripomenul, že už tento rok poskytli učiteľstvu takzvané regionálne príspevky. Uviedol, že kompenzačný príspevok by sa už mal týkať aj pedagógov v materských školách. Dodal, že s Ficom diskutoval aj o valorizácii platov v školstve.

Z jeho rezortu smeruje požiadavka k rozpočtu, platy by chcel navýšiť od 1. januára. Presné percento nechcel špecifikovať. Za dôležité označil i to, aby bol pedagógov dostatok, v tomto smere spomenul napríklad štipendium pre študentstvo nedostatkových odborov vo výške celkovo 16 500 eur.