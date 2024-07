Zmenia sa minimálne dôchodky na Slovensku? Odborník Igor Horváth vysvetľuje, ako by nové pravidlá zmenili systém

V súčasnosti sa na Slovensku čoraz viac diskutuje o téme dôchodkov, najmä tých minimálnych. Aktuálne zvažovaná novela zákona, ktorá by mohla zmeniť spôsob ich určovania, vyvoláva mnohé otázky. Naviazanie minimálneho dôchodku na minimálnu mzdu môže priniesť zásadné zmeny, ktoré sa dotknú nielen samotných dôchodcov, ale aj celého sociálneho systému. O tejto téme sme sa porozprávali s odborníkom Igorom Horváthom, ktorý pôsobí v Dôchodkovej poradni.

Čo je minimálny dôchodok a aká je jeho výška?

Minimálny dôchodok je zavedený od roku 2015 a slúži na kompenzáciu nízkych dôchodkov pre starodôchodcov. Aktuálne je viazaný na 145 percent životného minima, čo predstavuje sumu 389,90 eur za 30 kvalifikovaných rokov. Tento systém bol vytvorený, aby zabezpečil aspoň základnú životnú úroveň pre tých, ktorí si počas svojej pracovnej kariéry nezarobili dostatočne vysoký dôchodok.

Naviazanie na minimálnu mzdu: Správne riešenie?

Naviazanie minimálneho dôchodku na minimálnu mzdu je novým návrhom, ktorý vzbudzuje veľké diskusie. Podľa Horvátha to však nie je najlepší prístup, pretože minimálna mzda je stanovená na základe rokovaní medzi zamestnávateľmi, odbormi a vládou. Odzrkadľuje produktivitu práce a náklady na život, čo nie je priamo spojené so životným minimom alebo sociálnymi dávkami.

Dopady na Sociálnu poisťovňu a štátny rozpočet

Ak by došlo k naviazaniu minimálnych dôchodkov na minimálnu mzdu, penzie by mohli stúpnuť približne o 74 eur, čo by znamenalo sumu okolo 472 eur za 30 kvalifikovaných rokov. Toto opatrenie by však malo značný dopad na rozpočet Sociálnej poisťovne, ktorá by potrebovala dodatočných 76 miliónov eur. Štát by musel tento rozdiel pokryť zo štátneho rozpočtu, čo by ešte viac prehĺbilo deficit.

Motivácia pre živnostníkov a budúce problémy

Prepojenie minimálneho dôchodku s minimálnou mzdou by mohlo znížiť aj motiváciu pre živnostníkov, aby platili vyššie odvody, čo by v dlhodobom horizonte mohlo viesť k ešte väčším problémom. Horváth upozorňuje, že súčasné nastavenie motivuje len k minimálnym odvodom, čo spôsobuje nespravodlivý systém, kde rozdiel medzi minimálnym a priemerným dôchodkom je len približne 100 eur.

Naviazanie minimálnej penzie na minimálnu mzdu prináša veľa otázok a má potenciál vytvoriť nové problémy, ktoré budú musieť riešiť budúce generácie. Slovensko by mohlo podľa Horvátha čeliť vážnym finančným problémom, ak tieto zmeny nebudú riadne zvážené a naplánované. Je dôležité sledovať vývoj tejto situácie, ktorá môže ovplyvniť nielen dôchodcov, ale aj celý sociálny systém.

V rozhovore s Igorom Horváthom dozviete:

čo je minimálny dôchodok a ako funguje

ako by naviazanie minimálnych dôchodkov na minimálnu mzdu ovplyvnilo štátny rozpočet

prečo nie sú živnostníci motivovaný platiť väčšie ako minimálne odvody

