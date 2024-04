Dôchodky na Slovensku a v Česku: Čo sa chystá a v čom sa môžeme navzájom inšpirovať (rozhovor)

Starnutie populácie, klesajúci počet pracujúcich na dôchodcov a rastúce náklady na sociálnu poisťovňu. To sú len niektoré z výziev, ktorým čelia dôchodkové systémy v Česku a na Slovensku. V oboch krajinách sa preto chystajú zmeny, ktoré ovplyvnia budúcnosť miliónov ľudí.

V najnovšom rozhovore s Igorom Horváthom z Dôchodkovej poradne sa pozrieme na aktuálne trendy v oblasti dôchodkových systémov v Česku a na Slovensku. Porovnáme ich najvýznamnejšie rozdiely a zistíme, aké sú riziká a príležitosti pre sporiteľov v oboch krajinách.

Najvýznamnejšie rozdiely medzi českým a slovenským dôchodkovým systémom:

Vek odchodu do dôchodku: V Českej republike je všeobecný dôchodkový vek 65 rokov, zatiaľ čo na Slovensku je to 64 rokov. V Česku sa však vek odchodu do dôchodku automaticky zvyšuje s rastúcou strednou dĺžkou života.

V Českej republike je všeobecný dôchodkový vek 65 rokov, zatiaľ čo na Slovensku je to 64 rokov. V Česku sa však vek odchodu do dôchodku automaticky zvyšuje s rastúcou strednou dĺžkou života. Predčasný dôchodok: V Českej republike je možné odísť do predčasného dôchodku tri roky pred dovŕšením dôchodkového veku. Na Slovensku je to možné už po 40 odpracovaných rokoch alebo dva roky pred dovŕšením dôchodkového veku. V Česku sa predčasné dôchodky valorizujú len do dovŕšenia dôchodkového veku, zatiaľ čo na Slovensku sa valorizujú aj po tomto termíne.

V Českej republike je možné odísť do predčasného dôchodku tri roky pred dovŕšením dôchodkového veku. Na Slovensku je to možné už po 40 odpracovaných rokoch alebo dva roky pred dovŕšením dôchodkového veku. V Česku sa predčasné dôchodky valorizujú len do dovŕšenia dôchodkového veku, zatiaľ čo na Slovensku sa valorizujú aj po tomto termíne. Výška dôchodku: Priemerný dôchodok v roku 2023 bol v Českej republike 816 eur, zatiaľ čo na Slovensku to bolo 606 eur. Výška dôchodku je v oboch krajinách priamo závislá od výšky miezd a odvodov.

Priemerný dôchodok v roku 2023 bol v Českej republike 816 eur, zatiaľ čo na Slovensku to bolo 606 eur. Výška dôchodku je v oboch krajinách priamo závislá od výšky miezd a odvodov. Druhý pilier: Česká republika zrušila druhý pilier v roku 2016, zatiaľ čo na Slovensku existuje dodnes. Druhý pilier je dobrovoľné dôchodkové sporenie, ktoré umožňuje sporiteľom zhodnocovať svoje prostriedky na finančnom trhu.

Trendy v oblasti dôchodkových systémov:

V oboch krajinách sa predlžuje vek odchodu do dôchodku a obmedzujú sa predčasné dôchodky. Dôvodom je starnutie populácie a klesajúci počet pracujúcich na dôchodcov. V Česku sa uvažuje o zavedení novej kategórie zamestnancov s nárokom na skorší odchod do dôchodku, a to pre tých, ktorí vykonávali fyzicky náročnú prácu. Na Slovensku sa v roku 2023 znížil odvod do druhého piliera z 5,5 % na 4 %.

Druhý pilier: Je jeho budúcnosť na Slovensku ohrozená?

Zníženie odvodu do druhého piliera a zavedenie 13. dôchodku viedli k diskusii o tom, či je budúcnosť druhého piliera na Slovensku ohrozená. Niektorí experti sa domnievajú, že by sa druhý pilier mohol zrušiť, aby sa tak pomohlo financovať sociálnu poisťovňu. Iní argumentujú, že druhý pilier je dôležitým nástrojom na zabezpečenie dôstojných dôchodkov v budúcnosti.

