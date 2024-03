Dôchodkový systém na Slovensku - všetko čo potrebujete vedieť (rozhovor)

Dôchodkový systém na Slovensku je komplexný a pre mnohých ľudí neprehľadný. V rozhovore s odborníkom na penziu Igorom Horváthom sme sa pokúsili zhrnúť najdôležitejšie informácie, ktoré by ste mali vedieť o starobnom dôchodku.

Výpočet dôchodku

Výška vášho budúceho dôchodku závisí od troch parametrov:

Dĺžka dôchodkového poistenia: Do úvahy sa berie celková doba štúdia od skončenia povinnej školskej dochádzky, dĺžka zamestnaní a náhradných dôb (vojenčina, materská dovolenka).

Do úvahy sa berie celková doba štúdia od skončenia povinnej školskej dochádzky, dĺžka zamestnaní a náhradných dôb (vojenčina, materská dovolenka). Priemerný osobný mzdový bod: Pomer mzdy, z ktorej boli odvedené odvody a priemerného platu v národnom hospodárstve.

Pomer mzdy, z ktorej boli odvedené odvody a priemerného platu v národnom hospodárstve. Dôchodková hodnota: Parameter vyjadrujúci rast miezd v národnom hospodárstve.

Najdôležitejším parametrom pre výpočet dôchodku je priemerný osobný mzdový bod. Ten môžete ovplyvniť výškou vašej mzdy a dĺžkou trvania pracovného pomeru.

Do dôchodku sa vám rátajú aj príjmy z brigád a SZČO, pokiaľ z nich boli odvedené odvody do Sociálnej poisťovne.

Roky strávené v zahraničí sa vám do dôchodku započítajú, ak ste pracovali v krajine, s ktorou má Slovensko uzatvorenú bilaterálnu alebo multilaterálnu dohodu o sociálnom zabezpečení. Nárok na dôchodok vzniká po odpracovaní 10 až 15 rokov v danej krajine.

Minimálny a maximálny dôchodok

Na Slovensku existuje minimálny dôchodok, ktorý je naviazaný na životné minimum. V roku 2024 je jeho výška 390 € po 30 odpracovaných rokoch. Maximálny dôchodok nie je oficiálne zastropovaný, ale v praxi sa pohybuje okolo 2000 €.

Ako si zvýšiť dôchodok?

Svoj dôchodok môžete zvýšiť:

Predlžovaním pracovného pomeru aj po dovŕšení dôchodkového veku.

aj po dovŕšení dôchodkového veku. Dobrovoľným sporením do III. piliera dôchodkového systému.

Vek odchodu do dôchodku

Vek odchodu do dôchodku nie je fixný a závisí od ročníka narodenia. Pre ročníky narodené do roku 1966 je to 64 rokov. Pre mladšie ročníky sa dôchodkový vek postupne zvyšuje.

Ako sa dozviete, kedy môžete ísť do dôchodku?

Sociálna poisťovne vám 6 rokov pred dosiahnutím dôchodkového veku pošle informáciu o vašom predpokladanom dôchodku a o tom, kedy budete môcť požiadať o jeho priznanie.

V rozhovore s Igorom Horvátom tiež dozviete:

Ako si presne vypočítať váš budúci dôchodok

Aké sú možnosti dobrovoľného sporenia na dôchodok

Ako na naše dôchodky vplýva demografia a starnutie obyvateľstva

A mnoho ďalších užitočných informácií

Nezabúdajte, že dôchodok je dôležitou súčasťou vášho finančného plánovania. Čím skôr sa začnete oň starať, tým lepšie.

Rozhovory si môžete vypočuť aj na >>> Spotify