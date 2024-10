Slovensku hrozí pre konsolidáciu najhoršia inflácia v eurozóne. Ochránený nebude nikto, upozorňuje analytik

Prvýkrát po troch rokoch klesla inflácia v eurozóne pod dve percentá a tento trend by mal pokračovať, čím by sa mohol urýchliť pokles úrokových sadzieb. Pre Slovákov to však nie je až taká dobrá správa, ako poukazuje TV Joj vo svojej reportáži na stránke Noviny.sk.

„Kým všade vo vyspelom svete a okolo nás tá inflácia bude ďalej ustupovať alebo sa stabilizuje, u nás rázne vyskočí pravdepodobne nad 5 percentnú úroveň,“ upozorňuje analytik J&T Banky Stanislav Pánis.

Slovákov tak zrejme čaká ďalšie zdražovanie. Obávajú sa ho najmä kraje, ktorých obyvatelia majú dlhodobo nízke platy. „Je to veľmi smutné, pretože v porovnaní s krajinami v Únii máme iné ceny,“ uviedla pre televíziu obyvateľka Humenného.

Inflácia na Slovensku od júla opäť rastie a ťahúňom sa podľa analytika SĽSP Mateja Horňáka stali opätovne ceny potravín. Kým vo väčšine krajín eurozóny si vydýchnu od zdražovania, u nás to bude presne naopak v dôsledku konsolidačného balíka.

Ako skonštatoval Panis, robený bol predovšetkým prostredníctvom zvyšovania daní. Ochránený tak nebude ani človek chudobný 5-percentnou daňou na základné potraviny. „Dotkne sa to úplne každého. Niektorého viac, niektorého menej,“ dodal Pánis. Okrem toho sa zastavá aj rast reálnych platov.