Uťahovanie opaskov je realitou, parlament schválil vládny konsolidačný balíček (video)

aktualizované 3. októbra 12:06

Parlament schválil zvýšenie DPH aj zmeny v rodičovskom dôchodu. Za konsolidačný balíček, ktorý obsahuje niekoľko zákonov a má zlepšiť stav verejných financií, za hlasovalo 79 poslancov a proti ich bolo 62.

Návrh zahŕňa rozsiahle zmeny v daňovom systéme a reorganizáciu rozpočtovania verejnej správy. Parlamentom schválený konsolidačný balíček má do štátneho rozpočtu priniesť 2,7 miliardy eur. Približne dve miliardy eur prinesú zmeny z návrhu novely zákona o zlepšovaní stavu verejných financií.

Základná sadzba DPH 23 percent

Základná sadzba DPH sa od 1. januára 2025 zvýši z 20 % na 23 %, pričom niektoré tovary, ako napríklad potraviny, budú zdaňované z 20 % na zníženú sadzbu 19 %.

Druhá znížená sadzba 5 % (pôvodne 10 %) sa bude uplatňovať na základné potraviny, lieky, zdravotnícke pomôcky, knihy, ubytovacie zariadenia, fitness centrá a ďalšie vybrané tovary. „Navrhované úpravy sú zamerané na podporu malých a stredných podnikov a konsolidáciu verejného dlhu,“ uviedol minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD) v dokumente.

Zákon o dani z príjmov zavádza novú 24 % sadzbu pre firmy so zdaniteľnými príjmami nad 5 miliónov eur a zníženie sadzby pre malé firmy na 10 % pre tých s príjmami do 100 tisíc eur.

Daňový bonus na dieťa so zmenami

Zmeny nastanú aj vo vyplácaní daňového bonusu na dieťa. Ako uviedol minister financií mal by byť podľa nových nariadení adresnejší a najmä pre nízkopríjmové domácnosti.

Daňový bonus na dieťa sa od budúceho roka skráti rodičom, ktorí zarábajú v hrubom nad 2 477 eur mesačne. V prípade rodičov zarábajúcich nad 3 600 eur v hrubom za mesiac, ktorých deti nie sú staršie ako 15 rokov, nemajú už nárok na daňový bonus na dieťa.

Nárok na peniaze sa ruší aj rodičom vysokoškolákov, teda deťom od 18 do 24,99 rokov. Tí do konca tohto roka dostanú daňový bonus v hodnote 50 eur, od budúceho to už bude 0 eur.

Rodičovský dôchodok vyplácaný inak

Zdravotníkom, ktorým sa mal pôvodne znížiť koeficient pod koeficient, ktorý bol ustanovený v roku 2023, sa po novom vybraným zdravotníckym pracovníkov zníži o polovicu. Okrem toho sa plánuje asignácia podielu zaplatenej dane pre rodičov namiesto rodičovského dôchodku zo sociálneho poistenia.

Zmenou zákona o rozpočtovom určení výnosu dane sa plánuje zmena financovania materských škôl, čo zníži podielové dane pre obce o 559 miliónov eur. Výnosy z konsolidačných opatrení sa majú presunúť do štátneho rozpočtu na zníženie schodku.