Pokles inflácie aj zastabilizovanie situácie s hypotékami. NBS má dobré správy a hovorí o zmiernení rizík

Pred polrokom bola správa o finančnej stabilite od Národnej banky Slovenska (NBS) o rizikách, väčšina z nich sa však už zmiernila. „Prinášame samé dobré správy,“ skonštatoval na stredajšej tlačovej konferencii výkonný riaditeľ úseku dohľadu a finančnej stability v NBS Vladimír Dvořáček.

Tým najdôležitejším faktorom je podľa neho pokles inflácie. Tá podľa jeho slov klesla tak, že už sa blíži k dlhodobému cieľu Európskej centrálnej banky.

Bublina nepraskla

Pokles inflácie taktiež vytvára podľa neho priestor aj na pokles úrokových sadzieb, prináša aj úľavu pre domácnosti, začínajú rásť reálne mzdy, stúpajú úspory obyvateľstva, spotrebitelia začínajú aj viac míňať. „To má pozitívny vplyv aj na makro ukazovatele aj na stabilitu bankového sektora,“ uviedol Dvořáček.

V minulosti zástupcovia národnej banky hovorili o dvojciferných rastoch na hypotékach, to je však podľa Dvořáčka nenávratne preč. Situácia s hypotékami sa zastabilizovala. Nenastal ani dramaticky pokles v cenách nehnuteľností. „Nehovoríme teda o prasknutí bubliny, ale skôr o mäkkom pristátí,“ povedal Dvořáček.

Trh má novú rovnováhu

Riaditeľ odboru finančnej stability NBS Marek Ličák doplnil, že produkcia hypoték aj ceny nehnuteľností zostávajú stabilizované s rastom okolo troch percent, pričom podobný vývoj je možné vidieť aj v iných krajinách. „Trh si našiel novú rovnováhu,“ povedal Ličák. Spotrebiteľské úvery zrýchlili rast na 7,9 %, tvorili už jednu tretinu nárastu retailového portfólia.

„Netvrdíme, že riziká nepretrvávajú, najvypuklejšie je geopolitické riziko,“ pokračoval Dvořáček. V poslednej dobe sa taktiež hovorí o dlhodobejšej udržateľnosti verejných financií. Podľa Ličáka je dôležité, aby vláda prišla s konsolidačným balíčkom, ktorý presvedčí finančné trhy.

Najhoršie je na tom poľnohospodárstvo

Pokiaľ ide o mieru nesplácania hypoték, tá je podľa Dvořáčka nízka, okolo jedného percenta. Avšak ešte nie všetky úvery na bývanie sú refixované, približne jedna pätina je refixovaná v rámci domácností. Pokiaľ ide o podniky, NBS eviduje stabilnú situáciu. No sektor poľnohospodárstva je na tom ale horšie.

„Tam sme videli pokles ziskovosti, ale ostatné sektory majú relatívne dobrú situáciu,“ skonštatoval Dvořáček. Sektor komerčných nehnuteľností je podľa Ličáka citlivejší takisto. „Je tam nárast úrokov, ale aj štrukturálne zmeny, väčšia miera homeofficov tlačí na menšie využívanie voľných priestorov,“ hovorí Ličák.

Ziskovosť bánk je slušná

Čo sa týka odolnosti bankového sektora, v tomto roku tu už je bankovú daň, ktorá znižuje ziskovosť. No napriek tomu je ziskovosť bánk podľa Dvořáčka slušná. „Už cítiť, že bankový odvod platí a odoberá bankám časť zisku,“ dopĺňa Ličák.

K aprílu odhadujú, že to bolo na úrovni zhruba 170 mil. eur. Napriek tomu je ziskovosť bánk podľa NBS vysoká. Dôležité pre stabilitu je podľa Ličáka plánovaný postupný pokles odvodu. Záťažové stresové testy ukázali, že aj napriek negatívnemu scenáru ostáva sektor odolný. „Schopnosť tvoriť kapitál by sa síce zmenšil, ale bolo by to dočasné,“ povedal Ličák.

Pokiaľ ide o ďalšie sektory finančného sektora, poisťovne tiež vykazujú podľa Dvořáčka slušnú ziskovosť. „Ťahá to najmä životné poistenie,“ doplnil Dvořáček. Pokiaľ ide o dôchodkové a podielové fondy, centrálna banka eviduje zvýšenie výkonnosti.