Peniaze v prsteni? Prečo nie, banky ponúkajú svojim klientom aj inovatívne spôsoby platenia

Inovatívne spôsoby platenia sa neustále posúvajú. Kým kedysi dominovali klasické plastové karty, v súčasnosti je už spôsobov, ako zaplatiť, viacero. Či už virtuálnou kartou v mobile alebo iným nositeľným zariadením. Môže to byť prívesok na kľúčoch, náramok alebo prsteň. Hoci tieto zariadenia ešte nie sú až tak rozšírené, nájdu sa aj u nás.

Aktuálne mBank informovala, že sa spája s Mastercard a Niceboy v rámci uvedenia platobného prsteňa. „Je úžasné vidieť, ako rýchlo sa svet technologicky vyvíja,“ hovorí generálny riaditeľ mBank na Slovensku Robert Chrištof.

Prsteň máte stále na ruke a môžete ho kedykoľvek použiť. „Keby ste ho náhodou stratili alebo nemohli nájsť, stačí si v mobilnej aplikácii jednoducho z prsteňa odobrať platobnú kartu, prípadne ju dočasne deaktivovať,“ vysvetľuje riaditeľ produktovej a procesnej divízie mBank Slovensko a Česká republika Martin Podolák.

Digitálne napredovanie

Ako hovorí generálna riaditeľka spoločnosti Mastercard pre Slovensko a Českú republiku Jana Lvová, rastúca obľuba platenia mobilom, hodinkami a ďalšími nositeľnými zariadeniami je najväčším trendom poslednej doby. Počet platieb pomocou digitálnej kópie karty, teda takzvaného tokenu, sa od roku 2021 strojnásobil.

Je podľa nej evidentné, že zákazníci vyhľadávajú také spôsoby platby, ktoré sú pre nich pohodlné, bezpečné a hlavne majú platobný nástroj vždy po ruke. „Z našich dát vieme, že platobné prstene v ľuďoch vzbudzujú záujem a každý štvrtý by ich rád vyskúšal,“ hovorí Jana Lvová.

Ako uviedol generálny riaditeľ spoločnosti Niceboy Michal Čarný, platobný prsteň nie je potrebné nabíjať. „Je vodotesný a platba s ním prebieha rovnako jednoducho a hlavne bezpečne ako s bežnou platobnou kartou,“ dodáva Čarný.

Maloobchodná cena prsteňa je však 80 eur, no spotrebitelia ho môžu získať v zľave za 49 eur. A klienti mBank si ho do septembra môžu zakúpiť za 0,1 eura. No týkať sa to bude tisíc existujúcich klientov mBank, ktorých vyžrebujú. Takisto prvých tisíc nových zákazníkov banky získa prsteň rovnako za 0,1 eura.

Konkurencia nespí

Vlani koncom leta takúto možnosť platenia predstavila 365.bank. Svojim klientom sprístupnila a rozšírila ponuku platieb mobilom a hodinkami o nositeľné zariadenia. Ide najmä o prstene, kľúčenky, ale aj kabelky a analógové hodinky.

„V platbách nositeľnými zariadeniami vidíme potenciál a ich popularita stále narastá. Dokonca pre tých klientov, ktorí platia týmto spôsobom, ide o preferovanú formu platenia, ktorú uprednostnia pred klasickou platobnou kartou,“ povedala pre agentúru SITA hovorkyňa 365.bank Linda Valko Gáliková.

Počet Slovákov platiacich bezhotovostne sa neustále zvyšuje. Štatistiky Eurobarometra ukazujú, že až dve tretiny Slovákov dôverujú digitálnym technológiám v bankovníctve. 365.bank aj preto stavila na ďalšie inovatívne riešenie a prišla s nositeľnými zariadeniami, ako sú prstene, náramky, kľúčenky, dokonca aj analógové hodinky.

„Stačí si zadovážiť konkrétny typ nositeľného zariadenia so zabudovanou NFC technológiou, stiahnuť mobilnú aplikáciu k nemu prislúchajúcu a následne pridať údaje z platobnej karty a potvrdiť registračným kódom. Platobná karta sa týmto spôsobom stokenizuje, tj. vytvorí sa jej digitálne „dvojča“, čo znamená, že pri platení sa obchodníkovi neodosielajú reálne údaje z karty. Platba následne prebieha rovnako, ako v prípade klasickej bezkontaktnej platobnej karty. Prsteň, náramok alebo iné nositeľné zariadenie priložíme k terminálu a v prípade, ak nás terminál vyzve, zadáme PIN ku karte“, vysvetľuje šéf produktov v 365.bank Tomáš Barbarič.

Veľké banky sú inovatívne inak

Nie všade v nositeľných platobných zariadeniach vidia veľký potenciál. Hoci Tatra banka má vo svojej identite heslo „Inovácie, ktoré menia váš svet“, tak týmto smerom neplánuje ísť. „Aktuálne nemáme v pláne poskytovať platenie týmto zariadením,“ uviedla pre agentúru SITA hovorkyňa Tatra banky Simona Miklošovičová. Avšak zrejme to nie je niečo, čo by si klienti pýtali a chýbalo im. Vie im ponúknuť iné alternatívne možnosti platenia.

Slovenská sporiteľňa umožňuje svojim klientom viaceré možnosti, ako platiť mobilom či hodinkami. Patrí sem Apple Pay, Google Pay, Garmin Pay, Fitbit Pay a Xiaomi Pay. „Okrem týchto technológií majú klienti možnosť využiť aj SwatchPAY, ktorý funguje na podobnom princípe ako napríklad prstene, teda je to pasívne zariadenie rovnako ako fyzická karta. Bezpečnosť a pravidlá pri platbe cez SwatchPAY! sú rovnaké ako pri platbe fyzickou kartou,“ skonštatovala hovorkyňa Slovenskej sporiteľne Marta Cesnaková.