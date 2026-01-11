Poistenie na Slovensku zdražie, domácnosti aj firmy si v roku 2026 priplatia o päť až sedem percent

Rok 2026 prinesie slovenským domácnostiam aj firmám citeľne vyššie náklady na poistenie, pričom zdražovanie sa nebude týkať len motoristov, ale prakticky všetkých hlavných druhov neživotného poistenia. Podľa sprostredkovateľskej spoločnosti FinGO.sk sa poistné pri autách, nehnuteľnostiach, domácnostiach, cestovnom poistení aj podnikateľských rizikách zvýši v priemere o päť až sedem percent.
Hlavným dôvodom sú legislatívne zmeny, predovšetkým rast dane z neživotného poistenia a osobitného odvodu, ktoré sa od januára 2026 zvyšujú z ôsmich na desať percent a poisťovne ich premietnu do cien pre klientov.
Najvýraznejší zásah pocítia motoristi
Vyššie poistné pocítia najmä vodiči. Už v uplynulých rokoch rástli ceny povinného zmluvného aj havarijného poistenia v reakcii na infláciu, drahšie energie, rast cien práce a prísnejšie posudzovanie škodovosti klientov. Od roku 2026 sa k tomu pridáva vyššie daňové zaťaženie.
„Reálny dopad na ceny pravdepodobne presiahne samotné dve percentá a poistné sa môže zvýšiť v priemere o päť až sedem percent,“ upozorňuje riaditeľka pre neživotné poistenie spoločnosti FinGO.skJuliana Arvaiová. Nové pravidlá sa dotknú aj povinného zmluvného poistenia, keďže vyšší osobitný odvod sa prvýkrát uplatní na poistné za rok 2026.
Slovákom chýba rezerva a iba štvrtina si dokáže mesačne odložiť aspoň stovku, začiatok roka však môžu využiť na finančný reset
Vodiči sa zároveň musia pripraviť na sprísnenie kontroly poistenia, keďže od marca 2026 by mali stanice technickej kontroly automaticky overovať platnosť PZP. Auto bez poistenia stratí spôsobilosť na premávku a jeho majiteľovi hrozia sankcie vrátane vyradenia vozidla z evidencie.
Zdražovanie sa dotkne aj bývania a domácností
Zdražovanie sa však netýka len áut. Vyššia daň zasiahne aj poistenie bývania a domácnosti, kde sa očakáva podobný nárast cien. Skutočný dopad na jednotlivé zmluvy bude závisieť od nastavenia krytia, limitov a aktuálnej hodnoty majetku. Práve tu sa naplno ukazuje dlhodobý problém slovenských domácností, a to podpoistenie. Odborníci upozorňujú, že mnohé poistné zmluvy nezohľadňujú rast cien nehnuteľností ani hodnotu moderného vybavenia domácností.
Tisíce samostatne zárobkovo činných osôb čakajú nové povinnosti, štát presúva zodpovednosť priamo na nich
„Ľudia si často nastavia poistnú sumu nižšie, ako je skutočná hodnota ich domácnosti, v domnienke, že tak ušetria. Opak je však pravdou,“ upozorňuje garant pre neživotné poistenie spoločnosti Universal maklérsky dom Jozef Plaj. Ako vysvetľuje, pri škode poisťovňa plní len v pomere k podpoisteniu, takže nízko nastavená poistná suma môže viesť k výrazne nižšiemu odškodneniu.
Podľa odborníkov nestačí mať uzatvorenú akúkoľvek poistku, dôležité je rozlišovať medzi poistením nehnuteľnosti a domácnosti a pravidelne ich aktualizovať. Poistenie domácnosti sa vzťahuje na hnuteľné veci, ako je nábytok, elektronika či spotrebiče, zatiaľ čo samotná stavba patrí do poistenia nehnuteľnosti.
Rast škôd tlačí na vyššie poistné
Zanedbávanie tejto hranice vedie k nepríjemným prekvapeniam pri poistnej udalosti. Rovnako často býva podceňované pripoistenie zodpovednosti za škodu, ktoré pritom dokáže za nízku cenu pokryť riziká spojené s vytopením suseda, škodami spôsobenými deťmi či domácimi zvieratami.
Vyššie poistné zároveň prichádza v období, keď poisťovne evidujú rastúci počet škôd, najmä v motorovom poistení. Podľa údajov poisťovne Wüstenrot vzniklo v roku 2024 až 24 percent škôd z havarijného poistenia nárazom do pevných prekážok, ako sú stĺpy, steny či zábradlia.
Väčšina živnostníkov zaplatí na sociálnych odvodoch viac než doteraz, nová kalkulačka im vyráta konkrétne sumy
„Najčastejšie ide o škody spôsobené nárazom do pevných prekážok pri parkovaní alebo cúvaní,“ vysvetľuje Jana Kuchtová z Wüstenrotu. Ďalších 13 percent poistných udalostí tvorili škody na zaparkovaných vozidlách, často v dôsledku nepozornosti alebo zlej viditeľnosti. Tieto štatistiky korešpondujú aj s údajmi polície, podľa ktorých sa na Slovensku ročne stávajú tisíce dopravných nehôd, mnohé práve v čase hustej premávky a zníženej koncentrácie vodičov.
Zdražovanie poistenia tak nie je izolovaným javom, ale výsledkom kombinácie legislatívnych zásahov, rastúcich nákladov poisťovní a vysokého počtu poistných udalostí. Odborníci sa zhodujú, že v roku 2026 bude pre klientov kľúčové nielen počítať s vyššími cenami, ale najmä venovať pozornosť kvalite a aktuálnosti poistných zmlúv. Pravidelná revízia poistenia, správne nastavené poistné sumy a pochopenie výluk môžu v konečnom dôsledku rozhodnúť o tom, či vyššie poistné prinesie aj skutočnú ochranu majetku a financií.