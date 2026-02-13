Jakab sa pustil do Kamenického a označil ho za domového predajcu. Nepáči sa mu, ako minister prezentuje vývoj cien potravín - VIDEO

Podľa Jakaba sa minister chváli nízkym rastom cien, no realita je odlišná.
Opozičný poslanec parlamentu člen finančného výboru Július Jakab (hnutie Slovensko) ostro zaútočil na postup vlády aj ministra financií Ladislava Kamenického (Smer-SD). Kabinet podľa neho porušuje legislatívne pravidlá, zneužíva parlament na presadzovanie nesúvisiacich prílepkov a zavádza verejnosť pri interpretácii údajov o cenách a životnej úrovni.

Už sa na to nedá pozerať, čo vystrája táto vláda a čo robí minister Kamenický,“ vyhlásil Jakab. Ako príklad uviedol prerokúvanie novely zákona o bankách, ku ktorej bolo podľa jeho slov pripojených 15 nesúvisiacich pozmeňujúcich návrhov.

Sú to prílepky a tie sú zakázané. Vládna koalícia si jednoducho povedala, že si spraví z Národnej rady z Ústavy SR a zo všetkých zákonov trhací kalendár,“ skonštatoval. Vyzval prezidenta Petra Pellegriniho, aby sporný zákon nepodpísal.

Holubník z Národnej rady

Kritiku rozšíril aj na oblasť verejných financií a boja proti daňovým podvodom. Odkázal na informácie Generálnej prokuratúry SR o zastavených vyšetrovaniach.

2 300 vyšetrovaní bolo zastavených, 700 obvinených osôb bolo očistených. Poslanci koalície neprídu na mimoriadne výbory, kde sa má rokovať o tom, že 1,8 miliardy eur uniká na daňových podvodoch,“ uviedol. Podľa neho sa neotvoril ani finančný výbor, ktorý sa mal zaoberať financovaním takzvaných haciend. „Spravili si holubník a cestovnú agentúru z Národnej rady Slovenskej republiky,“ povedal.

Absolútne klamstvo

Najostrejšie sa však vyhranil voči tomu, ako minister financií prezentuje vývoj cien potravín. Podľa Jakaba sa minister chváli nízkym rastom cien, no realita je odlišná.

Je to absolútne klamstvo. Minister Kamenický je podomový predajca,“ vyhlásil. Ako prvý dôvod uviedol zmenu metodiky výpočtu cien. „Zmenili štatistiku. Predtým chodil Štatistický úrad do obchodov, teraz používajú skenery. Keď zmeníte metodiku, zmení sa aj výsledok,“ hovorí Jakab.

Druhým argumentom je podľa neho vyčlenenie nápojov z inflácie potravín. „Porovnávajú potraviny bez nápojov. A práve na nápoje uvalili extra dane. Keby ich započítali, máme infláciu nad priemerom EÚ,“ pokračuje Jakab.

Tretím dôvodom má byť nákladné zníženie DPH bez citeľného efektu. „Zníženie DPH stálo 300 miliónov eur ročne. Rodiny za tie peniaze nemuseli prísť o 200 eur na dieťa a aj tak potraviny zdražujú. Oni sľúbili zlacňovanie a chvália sa infláciou. To som ešte v živote nevidel,“ dodal.

Jakab zároveň tvrdí, že Slovensko patrí medzi krajiny s najvyššou celkovou infláciou v eurozóne. „V celkovej inflácii sme najhorší v eurozóne, v celej EÚ druhí,“ povedal.

Odvolal sa aj na hodnotenia Rady pre rozpočtovú zodpovednosť, podľa ktorých sa krajina približuje k neudržateľnej trajektórii verejného dlhu. „Deficity idú gréckou cestou. Na konci roka 2029 máme dosiahnuť 70 percent HDP dlhu. To je trajektória do pekla na Ficovom bielom koni,“ vyhlásil.

