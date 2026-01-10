Väčšina živnostníkov zaplatí na sociálnych odvodoch viac než doteraz, nová kalkulačka im vyráta konkrétne sumy

Sociálna poisťovňa spustila novú kalkulačku aj pre dobrovoľne poistené osoby.
Lucia Kvasnicová
Redaktorka ekonomickej redakcie
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
Kalkulačka, Sociálna poisťovňa
Foto: www.socpoist.sk , www.gettyimages.com , koláž - SITA Webnoviny
Slovensko Financie všeobecne Ekonomika z lokality Slovensko

Sociálna poisťovňa reaguje na zmeny v systéme odvodov platné od 1. januára 2026 sprístupnením nových online kalkulačiek, ktoré majú samostatne zárobkovo činným osobám (SZČO) aj dobrovoľne poisteným osobám uľahčiť orientáciu v tom, koľko budú po novom mesačne odvádzať.

Nástroje sú dostupné na webovej stránke poisťovne a slúžia na informatívny výpočet poistného podľa aktualizovaných pravidiel, ktoré vychádzajú zo zmenených minimálnych a maximálnych vymeriavacích základov.

Reálne údaje o podnikaní

V prípade živnostníkov a iných SZČO kalkulačka pracuje s reálnymi údajmi o podnikaní. Používateľ do nej zadá svoj príjem z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti, čiastkový základ dane a sumy už zaplateného poistného na verejné zdravotné poistenie, nemocenské a dôchodkové poistenie, ako aj príspevky do rezervného fondu solidarity.

Na základe týchto údajov nástroj vypočíta vymeriavací základ a následne aj konkrétne sumy poistného na nemocenské, starobné a invalidné poistenie vrátane príspevku do rezervného fondu. Výsledkom je prehľadná informácia o celkovej mesačnej sume, ktorú bude SZČO od januára 2026 odvádzať Sociálnej poisťovni.

Kalkulačka odvodov pre SZČO

Kalkulačka pre dobrovoľne poistené osoby

Podobný princíp platí aj pre dobrovoľne poistené osoby, ktoré si v kalkulačke najskôr zvolia typ dobrovoľného poistenia. Po zadaní vymeriavacieho základu systém automaticky dopočíta jednotlivé druhy poistného aj ich celkový súčet. Aj v tomto prípade ide o orientačný výpočet, ktorý má poistencom pomôcť lepšie plánovať svoje finančné záväzky voči Sociálnej poisťovni.

Kalkulačka odvodov pre dobrovoľne poistenú osobu

Rastom miezd rastú aj odvody

Zverejnenie nových kalkulačiek prichádza v čase, keď sa mení výška minimálneho aj maximálneho vymeriavacieho základu, od ktorých sa odvody odvíjajú. Tieto hranice sa každoročne upravujú podľa vývoja priemernej mzdy v hospodárstve. To znamená, že s rastom miezd rastú aj odvody.

Od 1. januára 2026 sa preto zvyšuje minimálny vymeriavací základ, z ktorého sa počítajú povinné odvody SZČO, a zároveň sa posúva aj maximálny strop, nad ktorý sa poistné už neplatí.

V praxi to znamená, že väčšina živnostníkov zaplatí na sociálnom poistení viac než doteraz, keďže vyšší základ automaticky zvyšuje mesačné poistné. Nárast odvodov sa bude líšiť podľa výšky príjmov, no pri minimálnych odvodoch pôjde o desiatky eur ročne, pri vyšších príjmoch môže byť rozdiel citeľnejší.

Firmy a inštitúcie: Sociálna poisťovňa
Okruhy tém: dobrovoľne poistené osoby Kalkulačka Odvody Sociálne odvody SZČO Samostatne zárobkovo činná osoba Živnostníci
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk