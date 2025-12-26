Od masáže na Bali po opice na Gibraltári. Pre poisťovňu Union to bol rok plný paradoxov

Na prvý pohľad sa poistné udalosti často opakujú v rovnakých vzorcoch. Poisťovne riešia drobné dopravné nehody, vytopené byty či bežné úrazy na dovolenke. Prax však ukazuje, že realita dokáže byť oveľa pestrejšia a niekedy aj poriadne bizarná.
Poisťovňa Union počas roka 2025 zaznamenala viacero udalostí, ktoré potvrdzujú, že nepríjemné prekvapenia si ľudí dokážu nájsť kdekoľvek. Doma, na cestách aj pri využívaní moderných technológií. Spoločným menovateľom týchto prípadov je fakt, že bez správne nastaveného poistenia by sa z kurióznej historky rýchlo stal vážny finančný problém.
Drzé makaky na Gibraltáre
Jednou z najvážnejších udalostí bola dovolenka na Bali, ktorá sa pre klientku z Rožňavy skončila hospitalizáciou. Tradičná ajurvédska masáž s použitím bylinného oleja u nej vyvolala silnú alergickú reakciu, ktorá sa prejavila pálením kože, opuchom rúk a dýchavičnosťou. Situácia si vyžiadala okamžitý zásah zdravotníkov a dvojdňový pobyt v nemocnici.
Nie všetky poistné udalosti však vznikajú v exotike. V Bratislave sa kuriózna situácia odohrala v bytovom dome, kde majitelia prenajímajú byt turistom cez platformu Airbnb. Zahraniční hostia sa po návrate z mesta pomýlili v poschodí a snažili sa dostať do cudzieho bytu. Pri pokusoch o otvorenie dverí poškodili zámok aj samotné dvere.
Hoci šlo o omyl, škodu si susedia museli vysporiadať bez poistného plnenia, keďže poistenie majetku sa na zodpovednosť krátkodobých nájomníkov nevzťahuje. Tento prípad je pripomienkou, že poistenie má svoje limity a neznalosť podmienok môže viesť k nepríjemným prekvapeniam.
Dovolenkové riziká majú niekedy aj veľmi nečakaných aktérov. Slovenská turistka na Gibraltári sa stala obeťou miestnych makakov, ktoré sú známe svojou drzosťou. Pri fotografovaní si jeden z nich vytrhol mobilný telefón z ruky, poškodil ho a následne ho zhodil zo skalného výbežku. Škoda dosiahla približne 500 eur. Aj takáto udalosť ukazuje, že cestovné poistenie sa netýka len zdravia, ale často aj ochrany osobných vecí v situáciách, ktoré by si človek len ťažko vedel predstaviť.
Keď zlyhajú moderné technológie
Podobne nečakaný priebeh mala aj dopravná nehoda v Thajsku, kde sa manželský pár z Levíc viezol tuk-tukom po Bangkoku. Zrážka s iným vozidlom sa síce zaobišla bez zranení, no ruksak s elektronikou a dokladmi skončil pod kolesami. Škoda sa vyšplhala takmer na 2 000 eur a Union ju klientom uhradil z poistenia batožiny v rámci cestovného poistenia. Prípad potvrdzuje, že aj nehoda bez zdravotných následkov môže znamenať výrazný zásah do rozpočtu.
Kuriózne momenty priniesli aj moderné technológie. Dvaja mladí vodiči z Bratislavy sa spoliehali na automatické parkovanie nového auta v nákupnom centre. Systém však nesprávne vyhodnotil vzdialenosť medzi vozidlami a poškodil nielen ich auto, ale aj vedľa stojace vozidlo. Poisťovňa Union uhradila škody na oboch automobiloch v celkovej výške približne 6 000 eur. Najväčšou iróniou celej situácie bolo, že vozidlo sa po nehode nedokázalo samo „vyparkovať“ a z nepríjemnej pozície ho musel dostať vodič poškodeného auta.
Ako tieto prípady ukazujú, poistné udalosti nemusia byť len rutinnou administratívou, ale často reflektujú nepredvídateľnosť každodenného života. „Nepríjemné situácie sa nevyhýbajú ani tým, ktorí sa správajú opatrne. Poistenie v takýchto chvíľach neznamená len finančnú pomoc, ale aj istotu, že sa z nečakaného problému nestane existenčná záťaž,“ vyplýva zo skúseností poisťovne Union.