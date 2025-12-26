Zimné dovolenky Slovákov sa predražujú, poistné udalosti rastú rýchlejšie než ceny pobytov

Zimné sviatky sa pre čoraz viac Slovákov spájajú s cestovaním. Jedni mieria na zasnežené svahy v Alpách, druhí utekajú pred zimou do exotických destinácií. Tento trend má však aj svoju ekonomickú stránku, ktorá sa naplno ukazuje v štatistikách poisťovní. Rastúci počet ciest prináša nielen zážitky, ale aj prudký nárast poistných udalostí, ktorých finančné dôsledky často ďaleko presahujú pôvodnú cenu dovolenky.
Poisťovňa Uniqa počas zimnej sezóny zaznamenala výrazný medziročný nárast škôd z cestovného poistenia. Plnenia za liečebné náklady vzrástli o 42 percent, úrazy o 39 percent a chirurgické zákroky dokonca až o 59 percent. Na horách dominujú zrážky lyžiarov, podvrtnutia, zlomeniny a poranenia kolien, zatiaľ čo v exotike pribúdajú vážne zdravotné komplikácie, ktoré si vyžadujú nákladnú hospitalizáciu a často aj repatriáciu.
Náklady môžu presiahnuť cenu dovolenky
„Náklady sa v týchto prípadoch bežne šplhajú do desiatok až stoviek tisíc eur,“ upozorňuje manažérka poistenia osôb v Uniqa Ľubomíra Hricová.
Rozdiel medzi domácou a zahraničnou lyžovačkou je pritom zásadný. Na Slovensku verejné zdravotné poistenie síce pokrýva zdravotnú starostlivosť, no zásah Horskej záchrannej služby si môže zranený platiť z vlastného vrecka. V zahraničí sa k tomu pridávajú vysoké ceny zdravotnej starostlivosti, povinné transporty vrtuľníkom a čoraz častejšie aj nároky na odškodnenie zo strany iných lyžiarov.
„Ľudia často podceňujú riziká, najmä pri lyžovaní v zahraničí. Kľúčové je mať kryté liečebné náklady, zásah horskej služby, transport vrtuľníkom aj poistenie zodpovednosti,“ zdôrazňuje Hricová. Uniqa eviduje prípady z Rakúska a Talianska, kde sa odškodné po zrážkach na svahu pohybovalo v desiatkach tisíc eur.
Európsky preukaz má svoje limity
Podobne varuje aj Universal maklérsky dom. Podľa spoločnosti nestačí spoliehať sa na verejné zdravotné poistenie ani na Európsky preukaz zdravotného poistenia. „Európsky preukaz má svoje limity. Nepokrýva zásah horskej služby, repatriáciu ani škody spôsobené tretej osobe,“ upozorňuje garant pre neživotné poistenie v Universal maklérsky dom Jozef Plaj.
Práve poistenie zodpovednosti je pritom v niektorých krajinách, napríklad v Taliansku, zákonnou podmienkou vstupu na zjazdovku. Bez neho hrozí pokuta do 150 eur a strata skipasu.
Tvrdé čísla prináša aj Allianz – Slovenská poisťovňa. Až 90 percent zimných úrazov podľa jej štatistík vzniká počas lyžovania. Najdrahšie prípady sú spojené so zásahom horskej služby a vrtuľníkovým transportom. „Minulú sezónu nás najdrahšia poistná udalosť stála viac než 8 300 eur,“ uvádza riaditeľ odboru likvidácie poistných udalostí Allianzu Dárius Nógli.
V ďalších prípadoch sa k nákladom na ošetrenie pridávali tisíce eur za repatriáciu pacienta späť na Slovensko. Allianz pritom upozorňuje na paradox, a to že komplexné cestovné poistenie v Európe môže stáť približne 2,5 eura na deň, teda zlomok sumy, ktorú môže stáť jediný úraz.
Extrémne prípady z exotických destinácií
Ešte dramatickejšie sú čísla z exotických destinácií. Uniqa riešila prípady, kde liečba horúčky dengue v Indonézii spolu s repatriáciou rodiny presiahla 160-tisíc eur, polytrauma seniora vo Vietname si vyžiadala letecký špeciál za 140-tisíc eur a hospitalizácia v Egypte skončila účtom 40-tisíc eur, ku ktorému sa pridali tisíce za prevoz zosnulej klientky domov. „Rozdiely v kvalite zdravotnej starostlivosti môžu byť dramatické a oneskorená pomoc má niekedy fatálne následky,“ konštatuje Hricová.
Do rovnice zimného cestovania vstupuje aj ďalší faktor, ktorý má výrazný finančný dosah, a to alkohol. Poisťovňa Wüstenrot upozorňuje, že alkohol patrí medzi najčastejšie výluky naprieč rôznymi druhmi poistenia. „Ak sa úraz alebo škoda stanú pod vplyvom alkoholu, poisťovňa môže poistné plnenie krátiť alebo úplne odmietnuť,“ vysvetľuje riaditeľka úseku underwritingu a likvidácie poisťovne Wüstenrot Jana Kuchtová.
Nevyhnutná súčasť finančnej prevencie
Platí to nielen pri dopravných nehodách, ale aj pri úrazoch na svahu či škodách spôsobených iným osobám. Poisťovne navyše môžu po vyplatení odškodnenia uplatniť regres voči vinníkovi, čo znamená dlhodobé splácanie vysokých súm z vlastného rozpočtu.
Spoločným menovateľom všetkých týchto prípadov je jednoduchá ekonomická realita. Zimná dovolenka sa môže v priebehu minút zmeniť na vážny finančný problém, ktorý presahuje úspory bežnej domácnosti. Ako upozorňuje Erika Šabíková, poistná analytička Swiss Life Select, dovolenka má byť o oddychu, nie o strese.
Zodpovedne nastavené cestovné poistenie, primerané limity a znalosť výluk tak prestávajú byť formalitou a stávajú sa nevyhnutnou súčasťou finančnej prevencie. V čase, keď Slováci čoraz častejšie trávia sviatky mimo domova, ide o investíciu, ktorá môže rozhodnúť o tom, či sa návrat z dovolenky skončí spomienkami alebo dlhmi.