Predčasný dôchodok: Boom po zmene zákona, tvrdšie krátenie a riziko jednej veľkej chyby, varuje odborník - ROZHOVOR

Zmena dôchodkovej legislatívy v roku 2023 spustila vlnu predčasných starobných dôchodkov a z trhu práce odišli desaťtisíce ľudí. Odborník na dôchodky Igor Horváth z Dôchodkovej poradne v rozhovore pre SITA v podcaste Má to Filipa vysvetľuje, prečo tento inštitút vznikol, komu dáva zmysel, ako sa dôchodok kráti – a prečo môže byť veľkým problémom, keď človek dá výpoveď skôr, než si je na 100 percent istý, že spĺňa podmienky.
Predčasný starobný dôchodok
Predčasný starobný dôchodok má podľa Horvátha slúžiť najmä ľuďom, ktorí sa blížia k dôchodkovému veku, no už nevládzu pracovať alebo si v praxi nevedia nájsť zamestnanie. Základná logika bola jednoduchá, umožniť odísť do dôchodku dva roky pred riadnym vekom. Zlom podľa neho prišiel v roku 2023, keď zmenili pravidlá a predčasný dôchodok sa stal dostupnejší aj cez podmienku „40 odpracovaných rokov“ a práve táto úprava výrazne zvýšila počet ľudí, ktorí si to začali plánovať a reálne žiadať.
Kedy máte nárok na predčasný dôchodok? Vek, roky a minimálna suma
Horváth v rozhovore zhrnul základné parametre, bez ktorých sa človek k predčasnému dôchodku ani nedostane a v praxi ide o kombináciu:
- najmenej 15 rokov dôchodkového poistenia,
- do riadneho dôchodku chýbajú najviac dva roky,
- alebo máte splnené „potrebné odpracované obdobie“ (ľudovo 40 rokov na tvrdo, pri niektorých ročníkoch aj viac),
- a výsledná suma predčasného dôchodku musí byť vyššia ako 1,6-násobok životného minima.
Zároveň pripomenul, že dôchodkový vek je pri starších ročníkoch „fixný“, pri mladších je naviazaný na strednú dĺžku života. Ako príklad uviedol, že pri ročníku 1966 je to 64 rokov, kým pri ročníkoch 1967 a vyššie už pribúda posun (spomenul 64 rokov a 1 mesiac).
Koľko stratíte? Krátenie 0,5 percenta za každých 30 dní
Najdôležitejšia matematika predčasného dôchodku je podľa poradcu krátenie – za každých 30 dní, ktoré chýbajú do riadneho dôchodkového veku, sa dôchodok kráti o 0,5 percenta – teda približne 6 percent ročne. Znamená to, že ak odídete do penzie o dva roky skôr, zníženie môže byť až okolo 12 či 13 percent.
A čo druhý pilier? Mínus môže byť ešte väčšie
Ak je človek aj v druhom pilieri, Horváth upozorňuje na ďalší efekt. Keďže časť odvodov nešla do Sociálnej poisťovne v plnej výške, môže to znamenať ďalšie „krátenie“ dôchodku zo Sociálnej poisťovne približne o 12 až 13 percent (závisí od toho, kedy človek do druhého piliera vstúpil). V kombinácii s predčasným odchodom o tri roky tak podľa neho môže byť výsledný rozdiel citeľný – a práve tu je dôležité pracovať s konkrétnymi číslami konkrétneho človeka, nie s pocitom.
Prečo to v roku 2024 „vyletelo“ a prečo to dnes klesá
Ako uvádzajú čísla Sociálnej poisťovne, do systému poberateľov dôchodkov pribudlo v mesiacoch január až december 2024 celkovo 116 909 penzistov a najpočetnejšiu skupinu tvorili práve poberatelia predčasných starobných dôchodkov (38 990) nasledovaní poberateľmi starobných dôchodkov (35 279) a poberateľmi invalidných dôchodkov (17 705).
Horváth počet nových poberateľov starobných dôchodkov označil za enormné číslo a tvrdí, že išlo o dôsledok masívnych žiadostí podaných už v roku 2023 a pomohla tomu aj vtedajšia mimoriadna valorizácia, ale trend sa však podľa neho otočil a dôvodov je viac.
- v „tomto roku“ (v čase nahrávania rozhovoru) bola valorizácia nízka
- štát sprísnil podmienky krátenia – spomenul úpravu účinnú od 15. mája 2024, keď sa krátenie nastavilo na približne šesť percent ročne, čo mnohých ľudí od predčasného odchodu odradilo alebo sa už naň nekvalifikovali.
Najväčšie riziko: Dáte výpoveď a potom zistíte, že nemáte nárok
Toto je podľa Horvátha chyba, ktorá vie človeku obrátiť život naruby. Pri podaní žiadosti o predčasný dôchodok totiž platí tvrdé pravidlo: V deň podania žiadosti nesmiete byť dôchodkovo poistený – teda nesmiete byť zamestnaný ani SZČO.
A teraz prichádza problém z praxe: Veľa ľudí sa spoliehalo na údaje z elektronického výpisu poistenca, kde mali „na oko“ splnených 40 rokov. Horváth však zdôrazňuje, že na výpise je aj upozornenie, že nie je použiteľný na právne úkony a konečné je až rozhodnutie Sociálnej poisťovne po preverení evidencie.
Opisuje prípady z roku 2024, keď ľudia – najmä z robotníckych profesií – ukončili pracovný pomer, podali žiadosť a následne zistili, že im niektoré obdobia neboli uznané (spomína napríklad nesprávne započítanú dobu školy). A výsledok? Nemali ani prácu, ani predčasný dôchodok a návrat na trh práce bol zrazu oveľa ťažší.
Predčasný dôchodok a práca: Limit 200 eur mesačne
Horváth v závere pridal aj praktický postreh, ktorý veľa ľudí podcení. Predčasný dôchodca je obmedzený v tom, koľko si môže privyrobiť. V rozhovore uviedol, že limit je približne 200 eur mesačne (na dohodu). Aj preto sa podľa neho niektorí ľudia po odchode do predčasného dôchodku cítia „nesvoji“ – sú ešte v sile, chceli by pracovať, ale pravidlá ich brzdia až do dovŕšenia riadneho dôchodkového veku.
Oplatí sa to? Je to často nezvratné, treba to zvážiť
Pointa poradcu je konzistentná. Predčasný dôchodok môže dávať zmysel, ale len vtedy, keď si je človek na 100 percent istý podmienkami a rozumie dôsledkom krátenia aj obmedzeniam počas predčasného poberania. Odporúča preto buď dôkladné naštudovanie pravidiel, alebo konzultáciu, pretože rozhodnutie vie byť finančne aj životne zásadné.
Čo sa dozviete, ak si pozriete celý rozhovor:
- prečo vznikol inštitút predčasného starobného dôchodku a komu bol pôvodne určený
- aké sú základné podmienky (poistenie, roky, vek, minimálna suma) a prečo sa neoplatí spoliehať na „informatívny“ výpis
- ako sa dôchodok kráti (0,5 percenta za 30 dní, približne 6 percent ročne) a čo s tým spraví druhý pilier
- prečo v roku 2024 prišiel extrémny nárast priznaných predčasných dôchodkov) a prečo trend následne klesal
- aké sú praktické riziká predčasného dôchodku vrátane limitu privyrobenia a „nezvratnosti“ rozhodnutia