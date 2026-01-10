Tisíce samostatne zárobkovo činných osôb čakajú nové povinnosti, štát presúva zodpovednosť priamo na nich

Od 1. januára vstupujú do platnosti zmeny v sociálnom poistenísamostatne zárobkovo činných osôb bez oprávnenia, teda najmä autorov, umelcov či ľudí vykonávajúcich inú samostatnú činnosť bez živnosti. Novela zákona o sociálnom poistení zásadne mení doterajší režim tým, že zavádza oznamovaciu povinnosť voči Sociálnej poisťovni, a to bez ohľadu na výšku dosahovaných príjmov.
Každá takáto SZČO bude musieť oznámiť začatie aj ukončenie výkonu činnosti do ôsmich dní od vzniku tejto skutočnosti, pričom rozhodujúcim nástrojom sa stáva čestné vyhlásenie.
Začínajúce SZČO bez oprávnenia
Zmeny sa dotknú dvoch skupín. Prvou sú takzvané začínajúce SZČO bez oprávnenia, teda osoby, ktoré v posledných 60 mesiacoch takúto činnosť nevykonávali alebo im od jej ukončenia uplynulo viac ako päť rokov. Povinné sociálne poistenie im vznikne od prvého dňa šiesteho kalendárneho mesiaca po mesiaci, v ktorom začali činnosť vykonávať, no najskôr od šiesteho mesiaca po doručení čestného vyhlásenia Sociálnej poisťovni.
Väčšina živnostníkov zaplatí na sociálnych odvodoch viac než doteraz, nová kalkulačka im vyráta konkrétne sumy
Práve doručenie vyhlásenia je kľúčové, keďže bez neho poistenie nevznikne automaticky. Povinnosť oznámiť začatie alebo ukončenie činnosti pritom vzniká už od prvého dňa výkonu práce a lehota na splnenie tejto povinnosti je len osem dní.
Druhou skupinou sú takzvané prechodové SZČO bez oprávnenia, teda osoby, ktoré vykonávali takúto činnosť už pred 1. januárom 2026 a pokračujú v nej aj po tomto dátume, pričom od jej posledného ukončenia neuplynulo viac ako 60 mesiacov. U nich zákon zavádza jasnú hranicu v podobe 1. júla 2026.
Povinnosti SZČO, ktoré už poistené sú
Ak prechodová SZČO nebola po 31. decembri 2025 povinne sociálne poistená, povinné poistenie jej vznikne práve od 1. júla 2026, avšak len za predpokladu, že Sociálnej poisťovni najneskôr v tento deň doručí čestné vyhlásenie o vykonávaní činnosti. Ak tak neurobí, poisťovňa nebude mať podklad na posúdenie vzniku poistenia, čo môže viesť k neskorším sporom či spätným povinnostiam.
Vyššie dôchodky a ďalšie zmeny v roku 2026 v kocke. Materská aj tehotenská dávka, PN-ka, ošetrovné... - ROZHOVOR
Prechodové SZČO, ktoré už povinne poistené sú a ich poistenie trvá aj k 30. júnu 2026, musia rovnako dodať čestné vyhlásenie, aby povinné poistenie pokračovalo aj po tomto dátume. Ak by činnosť ukončili, musia túto skutočnosť oznámiť opäť do ôsmich dní prostredníctvom vyhlásenia o nevykonávaní činnosti. Nový systém tak presúva zodpovednosť za správne určenie poistného vzťahu výraznejšie na samotné SZČO a obmedzuje automatizmus založený výlučne na spätne zisťovaných príjmoch.
Sociálna poisťovňa poskytuje formuláre čestných vyhlásení v papierovej aj elektronickej podobe, pričom ich možno podať osobne, poštou alebo elektronicky cez portál Slovensko.sk s využitím eID. Práve elektronická forma sa má stať preferovaným kanálom, keďže umožňuje rýchle preukázanie splnenia zákonnej povinnosti.
Koniec starého systému
Vyhlásenie o vykonávaní činnosti musí začínajúca SZČO podať do ôsmich dní od jej začatia, zatiaľ čo prechodová SZČO má konečný termín stanovený na 1. júl 2026. Vyhlásenie o nevykonávaní činnosti sa podáva vždy do ôsmich dní od jej ukončenia.
Konsolidácia spomalí ekonomiku na 12 rokov, nastane strata tisícov pracovných miest aj vytlačenie nízkopríjmových SZČO
Novela reaguje na dlhodobú prax, keď časť osôb vykonávajúcich autorskú alebo umeleckú činnosť vstupovala do systému sociálneho poistenia až s výrazným oneskorením, často až po vyhodnotení daňových priznaní. Od roku 2026 sa tento princíp mení a rozhodujúcim momentom sa stáva samotný výkon činnosti, nie až spätné zistenie príjmov. Z pohľadu verejných financií ide o krok k vyššej transparentnosti a predvídateľnosti systému, pre samotné SZČO však znamená vyššie administratívne nároky a potrebu sledovať zákonné lehoty oveľa pozornejšie než doteraz.