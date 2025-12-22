NBS si posvietila na NN Životnú poisťovňu, zistila porušenie zákona a udelila jej stotisícovú pokutu

Národná banka Slovenska (NBS) uložila spoločnosti NN Životná poisťovňa pokutu vo výške 100-tisíc eur za dlhodobé a systémové porušenia zákona o poisťovníctve, ktoré sa týkali správy investičných fondov a ochrany klientov.
Rozhodnutie dohľadu odhaľuje zlyhania v oblasti transparentnosti produktov aj v odbornom prístupe poisťovne pri zásadných zmenách podkladových aktív.
Chýbajúce štatúty fondov
Jadrom prvého porušenia bolo to, že poisťovňa v období od začiatku roka 2016 až do novembra 2021 nevypracovala štatúty pre viaceré vlastné fondy, ktoré ponúkala klientom v rámci životného poistenia. Štatút pritom nie je len formálnym dokumentom, ale neoddeliteľnou súčasťou poistnej zmluvy, ktorá má klientovi poskytovať jasnú informáciu o investičnej stratégii, rizikách, poplatkoch a pravidlách správy jeho peňazí.
Absencia týchto dokumentov sa týkala šiestich fondov vrátane zmiešaných, akciových aj garantovaného fondu a podľa Národnej banky Slovenska predstavovala trvajúci správny delikt.
Ešte závažnejšie však dohľad vyhodnotil konanie poisťovne pri rozsiahlej reorganizácii fondovej ponuky v novembri 2021. NN Životná poisťovňa vtedy nahradila trinásť pôvodných fondov tromi novými, ktoré niesli označenie dynamický, vyvážený a konzervatívny. Takýto krok zásadne mení investičný profil poistných zmlúv a má priamy dopad na výnosy aj riziká, ktorým sú klienti vystavení.
Dohľad dospel k záveru, že poisťovňa pri príprave a realizácii tejto zmeny nekonala s odbornou starostlivosťou voči svojim klientom, čím porušila jednu zo základných povinností vyplývajúcich zo zákona o poisťovníctve.
Povinnosť konať odborne
Národná banka Slovenska v rozhodnutí zdôraznila, že povinnosť konať odborne a v najlepšom záujme klienta má v prípade poisťovní, ktoré spravujú investície, kľúčový význam. „Ide o zásah do samotnej podstaty investičného rozhodnutia klienta, ktorý musí mať k dispozícii úplné, zrozumiteľné a presné informácie,“ uvádza orgán dohľadu v odôvodnení rozhodnutia. Práve porušenie tejto povinnosti označila centrálna banka za najzávažnejší delikt, z ktorého vychádzala aj pri určovaní výšky sankcie.
Pokutu centrálna banka uložila po zohľadnení oboch porušení, ktoré poisťovňa spáchala vo viacčinnom súbehu. Hoci suma nepatrí medzi najvyššie sankcie v sektore, rozhodnutie má výrazný precedenčný význam. Vysiela totiž jasný signál, že dohľad kladie dôraz nielen na formálne plnenie povinností, ale aj na skutočný obsah ochrany finančného spotrebiteľa, najmä pri investičných produktoch viazaných na životné poistenie.
Prípad NN Životnej poisťovne zároveň poukazuje na riziká spojené s dlhodobým zanedbávaním dokumentácie a s netransparentnými zmenami fondovej štruktúry. Pre klientov ide o pripomenutie, že aj renomované inštitúcie môžu zlyhať v základných povinnostiach, a pre celý poisťovací sektor o varovanie, že odborná starostlivosť nie je abstraktný pojem, ale zákonný štandard, ktorého porušenie má finančné aj reputačné dôsledky.