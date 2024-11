Menej nakupovať, menej papkať, schudneme, komentujú konsolidáciu Slováci. Rodiny s deťmi aj dôchodcovia prídu o stovky eur

Slovákov čaká pre konsolidačné opatrenia náročný rok. Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) presne vyčíslila, o koľko peňazí prídu ľudia a koho sa to najviac dotkne. Uťahovanie opaskov bude však pokračovať aj v ďalšom roku 2026. Informovala TV Joj vo svojej reportáži zverejnenej na stránke Noviny.sk.

„Priemerný dopad na rodinu je 1,8 % ich príjmov. Jednotlivec, ktorý hospodári sám, tam je to 180 eur ročne. Rodina – dvaja rodičia a jedno dieťa, to je skoro presne 500 eur. Pre rodinu s dvomi deťmi do bude 650 a 700 eur,“ uviedol Martin Šuster, člen Rady pre rozpočtovú zodpovednosť.

Najviac zasiahne strednú triedu

Menej financií dostanú aj dôchodcovia či jednorodičia, ktorí obracajú každé euro. Napríklad dvaja seniori žijúci v jednej domácnosti prídu o 400 eur ročne. Konsolidácia sa dotkne aj obyvateľov s najnižšími príjmami, bude to však menej. Najviac zasiahne strednú triedu.

Slováci tak počítajú s tým, že si budú musieť poriadne utiahnuť opasky. O šetrení ani nesnívajú. „Menej nakupovať, menej papkať, schudneme. Budeme zdraví jak rybičky,“ povedal s humorom pre televíziu jeden z obyvateľov.

Miera chudoby by mala klesnúť

Vláda si od konsolidácie sľubuje pokles deficitu na na 4,7 % HDP. „Paradoxne miera chudoby kvôli tomuto balíčku by mala klesnúť. V čistom príjem pre štátnu kasu je 2,1 miliardy. Asi polovica z toho zasiahne priamo domácnosti,“ ozrejmil Šuster.

Koalácia zároveň prisľúbila, že ak to bude nevyhnutné, zasiahne. Potvrdil to aj Ján Richter zo Smer-SD. „Ak je niečo pragmatické, dôležité a logické, bolo by veľmi zlé, aby vládna koalícia na to nereagovala,“ ujistil. Iný názor majú opoziční poslanci, ktorí hovoria o chaose a tiež poukázali na to, že ich pripomienky nezapracovali.

Drahšie služby

Ekonomický dopad by mal byť najciteľnejší podľa RZZ až v roku 2026, stále však prebiehajú zmeny, ako sa to koho dotkne.

„Dôchodcovia, alebo aj ľudia, ktorí sú na rôznych, sociálnych dávkach, tak medzitým budú mať dôchodky valorizované o infláciu. A táto inflácia zoberie do úvahy to, ako sa zvýšili ceny kvôli vyššej DPH,“ ozrejmil Šuster.

Drahšie služby však Slováci pocítia hneď, hlavne pri firmách, ktoré doteraz neboli platcami dane z pridanej hodnoty. Tie si totiž budú premietať vyššie náklady do cien služieb. Svoje urobí aj transakčná daň, pri ktorej ešte firmy nevedia, ako sa s ňou vysporiadať.