Ekonóm Slaný kritizoval prístup ku konsolidácii, štáty sa zameriavajú na zvýšenie daní namiesto redukcie rastúcich výdavkov

Ekonóm Martin Slaný z investičnej skupiny DFRG v rozhovore pre agentúru SITA kritizoval prístup európskych krajín k riešeniu nárastu zadlženia po pandemickom období.

Argumentuje, že štáty ako Slovensko a Česká republika sa primárne sústredili na zvýšenie príjmovej stránky rozpočtov namiesto zamerania sa na hlavný problém – rastúcich výdavkov.

Opatrenia orientované na príjmovú stránku

„Ohromne bobtnajúce výdavky. Ale tie štáty začali hľadať primárne na príjmovej strane. A povedali si, teraz nastavíme tie príjmy a potom príde čas analyzovať výdavky,“ povedal Slaný.

Zároveň upozornil, že vlády často premeškajú čas na konsolidáciu, pretože politické cykly im bránia v prijímaní nepopulárnych opatrení pred voľbami. Podľa Slaného konsolidačné balíčky v Slovensku a Českej republike sú si podobné, avšak považuje ich za opatrenia, ktoré sú skôr orientované na príjmovú stránku.

Daňový systém

Kritizuje zdanenie mimoriadnych ziskov a daní z finančných transakcií, ktoré podľa neho „zasiahnu iba nejaké odvetvie, ktoré má veľkú mieru špecifickosti„.

Slaný verí, že efektívny daňový systém by mal byť jednoduchý a transparentný. „Som zástancom toho, že keď štát potrebuje vybrať dane, tak občan má pocítiť, že tú daň platí,“ a dodal, že daňový systém by nemal motivovať subjekty na únik do šedej ekonomiky.

Vlády ignorujú ekonomické dôsledky svojich rozhodnutí

Ekonóm ďalej kritizoval, že vlády vnímajú rozpočtové otázky výhradne z finančného hľadiska, ignorujúc ekonomické dôsledky svojich rozhodnutí. Ekonóm Martin Slaný taktiež upozornil na nedostatky v rámci súčasnej implementácie konsolidačného balíčka zo strany vlády.

„Množstvo zmien sa deje za zatvorenými dverami. To je desivá vec, pretože tým obchádzate analýzu,“ uviedol Slaný, pričom zdôraznil dôležitosť otvorenej prezentácie a diskusie o ekonomických dopadoch jednotlivých opatrení.

Konzultácie s odbornou verejnosťou

Podľa Slaného by mala vláda predložiť ekonomickú, finančnú a účtovnú analýzu pre každý z návrhov balíčka a konzultovať ju s odbornou verejnosťou. Tento postup by umožnil hľadanie podpory a zabezpečil konzistentnosť hospodárskej politiky, ktorá je nevyhnutná pre stabilizáciu ekonomiky.

„Podnikateľský sektor potrebuje plánovať,“ dodal Slaný, pričom zdôraznil, že podniky majú dlhodobé investičné cykly, ktoré sú závislé na vláde deklarovanej politickej stratégii.

Konzistentná politika pomáha subjektom pripraviť sa na zmeny a zhodnotiť vhodnosť investícií v rámci stanovených podmienok. „Kroky s vnútornou logikou stabilizujú ekonomiku,“ uzavrel.