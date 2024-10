Rating Slovenska sa môže podľa analytika ocitnúť pod tlakom, stabilita závisí od vzťahu s EÚ a konsolidačného úsilia

Slovenský rating sa v horizonte 12 až 24 mesiacov môže ocitnúť pod tlakom vzhľadom na výzvy voči politickým a súdnym inštitúciám krajiny.

Možné narušenia demokratických bŕzd a protiváh by mohli podľa analytika Slovenskej sporiteľne Mariána Kočiša viesť k oneskoreniu vyplácania eurofondov, čím by slovenský ekonomický rast ešte viac spomalil.

Treba sa zamerať na zníženie výdavkov

Kľúčové je aj udržiavanie dobrého a transparentného vzťahu s Európskou úniou. Pokračovanie v konsolidačnom úsilí je podľa analytika dôležité.

„Treba si však dať pozor, aby sme nevymenili prvoplánové skrotenie deficitu za budúce výrazne ekonomické zaostávanie. Ďalšie opatrenia by sa teda mali zamerať najmä na zvyšovanie efektivity štátu cez zníženie výdavkov,“ uviedol Kočiš.

Ratingová agentúra Standard & Poor’s (S&P) ponechala pôvodný slovenský rating na úrovni A+ so stabilným výhľadom. Nedávno schválený robustný balík konsolidačných opatrení zohral významnú úlohu v potvrdení ratingu.

Konsolidácia bude tlmiť rast

Ekonomický rast v nadchádzajúcich dvoch rokoch bude tlmený konsolidáciou a slabším zahraničným dopytom. Európske fondy a stabilný prístup k nim budú pre Slovensko dôležité, ako aj pokračovanie v konsolidácii bez ohrozenia budúceho rastu a udržateľnosti verejných financií.

„Zdá sa, že nízko visiace ovocie je už pozbierané a na rad sa musí dostať aj vyššia efektivita štátu a reálne šetrenie,“ hovorí Kočiš.

Už pri minulotýždňovej aukcii štátnych dlhopisov bolo možné vidieť mierne zníženie úrovne našej rizikovej prirážky, ktoré pokračovalo aj v ostatných dňoch. Znamená to, že investori pozitívne zareagovali na impulz v podobe schválenej konsolidácie.

Rating by sa mohol zlepšiť

Ďalší vývoj rizikovej prirážky v najbližších mesiacoch bude podľa analytika ovplyvňovať pokračujúce očakávané uvoľňovanie utiahnutej menovej politiky zo strany ECB a tiež pozitívne správy v oblasti potvrdeného ratingu.

Rating alebo výhľad by sa mohol podľa Kočiša postupne zlepšiť, ak by došlo k výraznému zlepšeniu v oblasti deficitu verejných financií a rovnako ak ekonomický rast Slovenska bude lepší ako sa očakáva.

Agentúra S&P očakáva, že slovenská ekonomika v tomto roku vzrastie o 2,3 % a v budúcom roku o 2,1 %. „Naše očakávania sú o desatinu percenta nižšie,“ komentoval Kočiš.

V prípade, že by došlo v k zlepšeniu v deficite a v ekonomickom raste nad úroveň očakávaní, znamenalo by to podľa neho, že Slovensko sa dokázalo efektívne prispôsobiť štrukturálnym výzvam.

Beh na dlhú trať

„Máme však za to, že celkovo to bude beh na dlhú trať. Vieme, že pokračujúca konsolidácia si vyžiada dodatočné opatrenia a celkové zadlženie bude ešte rásť, pričom sa budeme nachádzať blízko maastrichtského kritéria 60 % HDP a teda nad sankčnými úrovňami dlhovej brzdy,“ uviedol Kočiš.

Pre otvorenú slovenskú ekonomiku by bolo podľa neho dobré, ak by sa nám darilo držať celkové zadlženie na maximálnej úrovni 50 % až 55 %, čo by nám poskytlo dostatok manévrovacieho priestoru pri prípadných budúcich ekonomických šokoch.

Potrebné prorastové reformy sa však zatiaľ nediskutujú, biznis model našej krajiny je, zdá sa, vyčerpaný a konvergencia stagnuje. Výzvy, ktoré budú limitovať rast nad úroveň očakávaní, sú teda známe.