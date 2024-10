Matovičovci kritizujú podpis konsolidačného balíka, Pellegrini vraj „predal“ životnú úroveň občanov (video)

Prezident Peter Pellegrini prevzal plnú zodpovednosť za schválenie konsolidačného balíka a za to, že sa na Slovensku zníži životná úroveň. Tvrdí to opozičné hnutie Slovensko v reakcii na to, že prezident podpísal konsolidačný balíček vlády.

„Videli sme dnes divadlo prezidenta Pellegriniho, ktorý priamo na tlačovke povedal, že sľúbili, že nebudú znižovať sociálny štandard ľudí, ale nemá problém podpísať konsolidačný balík, ktorý ľuďom sociálny štandard berie. Rovnako tam zaznelo z úst prezidenta a ministra zdravotníctva, že problémom je aj transakčná daň, ktorá bude mať negatívny dopad na ľudí, ale aj napriek tomu prezident nevidí problém v podpísaní konsolidačného balíka, ktorý zavádza túto daň,“ uviedlo hnutie.

Štyri milióny eur navyše na chod prezidentskej kancelárie

Zároveň poukázalo na to, že prezident dostane o štyri milióny eur viac na chod svojej kancelárie, vláda si zvýšila platy o 5 000 eur mesačne a zriadila nové ministerstvo za 240 miliónov eur. Hnutie pripomína, že Peter Pellegrini ešte začiatkom mesiaca hovoril, že sa bude pýtať členov vlády, ako vykompenzujú občanom zníženie životnej úrovne.

„Čo sa zmenilo od začiatku októbra, keď sa Pellegrini dušoval, ako bude bojovať za občanov? Zmenilo sa to, že Pellegrini dostal v rozpočte štyri milióny eur navyše a tak predal životnú úroveň občanov. Peter Pellegrini sa nechal vládou kúpiť,“ povedal poslanec Gábor Grendel.

Podľa neho sa Pellegrini len tvári, že je prezidentom všetkých občanov, ale jeho skutky hovoria o tom, že je len prezidentom tejto vládnej koalície.

Podľa Jakaba nemuselo k tomu dôjsť

Podpisom konsolidačného balíčka sa prezident podľa člena finančného výboru Júliusa Jakaba pripojil k vláde a spolu tak oberú ľudí o rodičovské dôchodky, daňové bonusy na deti, zaťažia ľudí zvýšenými daňami a uvalia bremeno aj na firmy.

„Nemuselo k tomu dôjsť. V rozpočte je nešpecifikovaná suma 420 miliónov eur – to mohlo ísť zdravotníkom. Alebo nárast na zbrojenie o 700 miliónov eur sa mohol dať im. Našli by sa peniaze aj pre zdravotníkov, aj pre ďalších ľudí. To by však prezident a vláda museli chcieť,“ povedal Jakab.

Ďalšími zdrojmi, kde mohla vláda podľa neho nájsť peniaze nielen pre zdravotníkov, bol sľub premiéra o prepúšťaní zamestnancov ústredných orgánov štátnej správy, kde mala byť úspora 1,5 miliardy eur.

22 zdravotníckym povolaniam nestúpne mzda ani o infláciu

Hnutie upriamuje pozornosť na to, že konsolidácia sa dotkne aj zdravotníctva. Zo všetkých 25 zdravotníckych povolaní až 22 nestúpne mzda ani o infláciu.

„Celá Európa potrebuje zdravotníkov, ktorých je nedostatok. Nám sa podarilo ako-tak zastabilizovať zdravotníkov v systéme a táto vláda im teraz berie to, čo si vybojovali,“ povedal exminister zdravotníctva Marek Krajčí. Hnutie Slovensko preto vyzýva vládu, aby nezasahovala do nastaveného mechanizmu zvyšovania miezd zdravotníkov.