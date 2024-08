Demokrati odporúčajú Tomášovi riešiť nútené živnosti slobodne a nie pod tlakom, ministrovi poskytli dve riešenia (video)

Demokrati odporúčajú Tomášovi riešiť nútené živnosti slobodne a nie pod tlakom, ministrovi poskytli dve riešenia situácie. Na tlačovej konferencii mimoparlamentnej strany Demokrati podpredseda Eduard Heger, poslanec Dominik Sumbal a poslanec Michal Pavlík reagovali na vyjadrenia rezortu práce a riešenie Erika Tomáša, zrušiť nútené živnosti.

Demokrati vyhlásili, že presadzujú v téme podnikania jednoduché riešenia, ktoré znižujú byrokraciu živnostníkov. Zároveň cítia veľkú potrebu zastať si podnikateľov, kde ide väčšinou o jednu osobu, ktorá potrebuje pracovať a nie byť zahltená byrokraciou. Podľa Eduarda Hegera sa minister práce vyberá zlým smerom, pretože to chce riešiť nátlakom.

Vláda ničí podnikateľské prostredie

Fiktívna živnosť je podľa poslanca Sumbala bežné zamestnanie, kde by mal byť zamestnanec zamestnaný na pracovný pomer, lebo vykoná bežnú prácu, ale je zamestnaný na živnosť.

„Za posledných 12 rokov vlády Roberta Fica, v ktorej dlhodobo bol blízko aj Erik Tomáš, táto vláda systematicky ničila podnikateľské prostredie, systematicky zvyšovala a predražovala cenu práce. Až takým spôsobom, že dnes mnohí zamestnávatelia stoja pred otázkou, či si môžu dovoliť zamestnať zamestnanca,“ vyhlásil Sumbala.

Bežný zamestnanec stojí podľa jeho slov v prepočte takmer dvojnásobne viac ako živnostník. Demokrati preto rozumejú tomu, že zamestnávatelia hľadajú cesty, aby dokázali zamestnávať nových ľudí a rozširovali svoj podnik pomocou fiktívnych živnostníkov. Nútenú živnosť si taktiež ľudia nevyberajú zámerne, väčšinou to dostanú rozkazom s tým, že ak odmietnu, prídu o prácu.

Demokrati poukázali na to, že súčasná vláda sa pýši, že je sociálno-demokratická, ktorá chráni ľudí práce, ktorá robí všetko preto, aby sa Slováci mali lepšie. Paradoxne sa však Erik Tomáš podľa ich slov rozhodol, že ide bojovať proti živnostníkom.

Zamestnávať je drahé

„Slovensko žije z veľkej časti zo živnostníkov, nie je to ani tak o tom, že koľko živnostník zaplatí na daniach či na odvodoch. Všetky peniaze, ktoré živnostník zarobí, míňa do spotreby a spotreba je to, z čoho žije štát. Štát žije z DPH, zo spotreby každého jedného občana. Naozaj chceme proti týmto ľuďom bojovať a hádzať im polená pod nohy,“ pýtal sa Sumbala.

Podľa Hegera sa táto situácia deje práve preto, že zamestnávanie je pre zamestnávateľov drahé. Zamestnávatelia by mali podľa jeho slov mať dôstojnú mzdu, aby mohli z toho vyžiť, podmienky by tak mali byť vytvorené v prospech zamestnancov a zároveň aj zamestnávateľov. V súčasnosti je to tak, že zamestnávateľ nezamestná zamestnanca, ktorý odmietne živnosť.

Demokrati odporúčajú ako prvé riešenie jednu paušálnu platbu, ktorú zaplatí živnostník s tržbami do 50 tisíc eur ročne a raz za rok zaplatí 3 tisíc eur. Môže sa rozhodnúť, či si to rozdelí do mesačných splátok, alebo to zaplatí naraz.

Podľa podpredsedu strany však živnostník vie, že akonáhle robí tržby do 50 tisíc eur, zaplatí 3 tisíc eur štátu, a má o všetko postarané. Má v tom zahrnutú aj daň aj odvody, nemusí so štátom nič riešiť a plne sa môže venovať podnikaniu.

Zníženie byrokracie

Ako druhé riešenie navrhujú, aby sa znížila byrokracia všetkým živnostníkom, a to zjednodušením registrácie pri voľných živnostiach.

„My tu máme nespočetne veľké množstvo voľných živností. Znamená to, že môžete robiť čokoľvek bez toho, aby ste dokladovali nejaké vzdelanie alebo certifikát na remeslo. Je zbytočné, aby tieto voľné živnosti boli v takom veľkom počte, pretože ak si chcete rozšíriť svoju činnosť, musíte to nahlásiť, sú s tým spojené poplatky a ďalšia administratíva,“ vysvetľuje Eduard Heger.

Strana preto v tomto prípade navrhuje, aby živnostník mal v jednoduchosti napísané univerzálnu voľnú živnosť, a v rámci všetkých aktivít môže robiť ktorúkoľvek a kedykoľvek sa mu to hodí. Demokrati chcú, aby slovenskí podnikatelia boli v našej krajine úspešní a nešli podnikať do zahraničia, ako sa často stáva. Investícia do živnostníkov s touto slobodou sa štátu podľa Hegera veľmi oplatí.