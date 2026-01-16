Živnostníci miznú z trhu. Vyššie odvody menia mapu slovenského podnikania

Slovenské drobné podnikanie sa dostáva do bodu zlomu. Po prijatí vládnych konsolidačných opatrení čelí približne 400-tisíc aktívnych živnostníkov najväčšiemu daňovo-odvodovému tlaku za poslednú dekádu. Kombinácia vyšších odvodov, skrátených odvodových prázdnin, novej transakčnej dane a rastúcej administratívnej záťaže výrazne mení ekonomickú rovnováhu najmenších podnikateľov. Dáta, právne analýzy aj politické reakcie sa dnes zhodujú v jednom: súčasný model živnosti sa pre mnohých stáva neudržateľným.
Viac živností zaniká, než vzniká
Analýza portálu FinStat ukazuje, že rok 2025 patril medzi najhoršie z pohľadu vývoja počtu živnostníkov v modernej histórii Slovenska. Zaniklo viac ako 66-tisíc živností, pričom vzniklo len približne 42-tisíc nových. Čistý úbytok tak dosiahol zhruba 24-tisíc živností, čo je historicky najhorší výsledok. Negatívny trend sa pritom zopakoval aj druhý rok po sebe, podobná situácia nastala už v roku 2024.
Kamenický sa prepočítal, daňové príjmy výrazne zaostali a ďalšia konsolidácia bude musieť byť ešte väčšia
Najvýraznejší úbytok FinStat zaznamenal v januári, marci a decembri. Práve marcový skok analytici spájajú s nábehom transakčnej dane, ktorú mali platiť aj živnostníci. Zároveň ide o jeden z najslabších rokov z hľadiska vzniku nových živností od období rokov 2019 a 2020.
Rastúce daňovo-odvodové zaťaženie núti živnostníkov prehodnocovať samotnú formu podnikania. Odborníci z advokátskej kancelárie Fairsquare upozorňujú, že práve tieto faktory môžu spustiť historicky najsilnejšiu vlnu prechodov zo živností na spoločnosti s ručením obmedzeným, najmä medzi mikroživnostníkmi s kolísavými príjmami.
S.r.o. ponúka oproti živnosti viacero výhod, ako nižšie daňové zaťaženie pri vyšších ziskoch, obmedzené ručenie a väčšiu predvídateľnosť nákladov. Zatiaľ čo živnostník ručí celým osobným majetkom a jeho príjem podlieha progresívnemu zdaneniu až do 35 %, spoločnosť platí daň z príjmu právnických osôb vo výške 10 až 24 % a dividendy sa zdaňujú 7 %, bez povinných odvodov.
Prechod skrýva riziká
Podľa Erika Schwarcza, partnera advokátskej kancelárie Fairsquare, ide však o proces, ktorý si vyžaduje dôkladnú prípravu. „Živnosť nie je možné z právneho hľadiska transformovať na s.r.o. jedným krokom. Ide o komplikovanejší proces, ktorý so sebou prináša viaceré riziká,“ upozorňuje Schwarcz.
Živnosť a s.r.o. sú dva rozdielne právne subjekty, pričom zmluvy, záväzky, zamestnanci či majetok sa neprenášajú automaticky. Podnikateľ musí riešiť nové zmluvné vzťahy, prevod majetku, správne daňové ocenenie, odhlásenie a opätovnú registráciu na DPH, ako aj prechod na podvojné účtovníctvo. Nesprávne nastavený proces môže viesť k sankciám, dvojitému zdaneniu či strate nároku na odpočet DPH.
Kľúčovým problémom zostávajú odvody. Minimálne mesačné odvody živnostníkov sa podľa opozičných politikov zvýšili z približne 260 eur počas krízových rokov na viac ako 425 eur v roku 2026. Poslanec Július Jakab z hnutia Slovensko hovorí o bezprecedentnom exode živnostníkov. „Slovensko zažíva doslova genocídu živnostníkov. Táto vláda brutálne konsoliduje na úkor pracujúcich ľudí,“ vyhlásil Jakab.
Podľa neho drobný živnostník s príjmom 500 eur dnes zaplatí viac než polovicu na povinných odvodoch. Hnutie zároveň upozorňuje, že tempo rušenia živností sa na začiatku roka 2026 ešte zrýchlilo a dosahuje približne 400 živností denne.
Politické riešenia
Hnutie Slovensko aj strana Demokrati spájajú úpadok živností s vládnou politikou. Podľa Jakaba štát zároveň zlyháva vo výbere daní. „V roku 2025 štát nevybral na daniach približne 1,8 miliardy eur oproti plánom, najmä na DPH,“ uviedol s tým, že Slovensko sa opäť stáva rajom pre daňové podvody.
Demokrati predstavili vlastný balík riešení. Podľa bývalého premiéra Eduarda Hegera je nevyhnutná zásadná zmena daňovej filozofie. „Ak chceme, aby firmy neodchádzali a aby sem prichádzali investície, musíme prestať trestať úspech a prácu,“ povedal Heger.
Strana navrhuje zavedenie 17-percentnej rovnej dane, zjednodušený režim pre živnostníkov s jednou mesačnou platbou a zvýšenie hranice pre povinnú registráciu na DPH na 100-tisíc eur.
Budúcnosť drobného podnikania na rázcestí
Či už živnostníci zvolia prechod na s.r.o., ukončenie podnikania alebo presun do zahraničia, jeden fakt je zrejmý: drobné podnikanie na Slovensku prechádza najväčšou zmenou za posledné roky.
Ako upozorňujú odborníci aj podnikatelia, nejde len o individuálne rozhodnutia, ale o systémový problém, ktorý môže mať dlhodobý dopad na zamestnanosť, daňové príjmy aj konkurencieschopnosť celej ekonomiky.