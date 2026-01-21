CNN: Nie každý v Trumpovom tíme zdieľa jeho túžbu obsadiť Grónsko

Tím amerického prezidenta Donalda Trumpa s ním vo všeobecnosti súhlasí, že kontrola USA nad Grónskom je dôležitá pre národnú bezpečnosť, zároveň sa však jeho kľúčoví poradcovia nedohodli na tom, ako to najlepšie dosiahnuť. Referuje o tom web spravodajskej televízie CNN.
Jeden z Trumpových poradcov povedal, že neexistuje žiadna túžba urobiť z Grónska ďalší americký štát. „Ale chceme s nimi spojenectvo? Bezpochyby,“ poznamenal.
Keďže Trump stupňuje svoju agresívnu rétoriku v snahe o dobytie arktického ostrova a odmieta vylúčiť vojenské prostriedky na dosiahnutie tohto cieľa, viacerí predstavitelia sa obávajú takéhoto radikálneho kroku.
Bude revízia dohody z roku 1951?
Namiesto toho mnohí Trumpovi spojenci uprednostňujú, aby prezident využil hrozbu ciel ako nástroj na vyjednávanie, čím by vytvoril príležitosť na získanie ďalších ústupkov od Európanov. „Veria, že sa môžu pokúsiť vyvinúť tlak na Dánsko, aby uzavrelo dohodu, aj keď to nevedie k ústupku celého územia. Rovnaký cieľ by sa dosiahol aj určitým druhom spoločnej správy Grónska,“ uviedol jeden zo zdrojov.
USA sú čudný spojenec. Skutočný partner sa nevyhráža clami, upozornila šéfka ECB v Davose
V nedeľu sa viacero európskych lídrov snažilo Trumpovi naznačiť, že nasadenie vojsk v Grónsku nie je namierené proti nemu. Trump počas telefonátu s premiérom Keirom Starmerom priznal, že mohol dostať „nesprávne informácie“ o nasadení európskych vojsk v Grónsku, uviedol britský predstaviteľ.
Jeden európsky predstaviteľ povedal, že generálny tajomník Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO)Mark Rutte sa zdal byť presvedčený, že je možná dohoda, ktorá by americkému prezidentovi poskytla východisko zo situácie. Rutte navyše súkromne nastoľuje možnosť revízie dohody z roku 1951 medzi USA, Dánskom a Grónskom, možno s určitými silnými zárukami, že čínske investície v Grónsku budú zakázané.
Niektorí Európania majú obavy
Úradníci tvrdia, že Trumpove najnovšie agresívne kroky voči Grónsku nasledujú po úspešnej vojenskej misii USA začiatkom tohto mesiaca s cieľom zajať venezuelského vodcu Nicolása Madura, ktorá v mysli amerického prezidenta upevnila víziu americkej hegemónie nad celou západnou pologuľou.
Krúpa kritizuje Fica, že s Trumpom kydal na Európsku úniu. Liberáli chcú uznesením o Grónsku prebudiť vládu aj „nemú šťuku“ Blanára – VIDEO
Niektorí európski predstavitelia tiež vyjadrili obavy, že ich rozhodnutie vyslať cez víkend vojakov z Dánska a ďalších krajín NATO na spoločné vojenské cvičenia by sa mohlo vypomstiť, rozhnevať Trumpa a presvedčiť ho, aby konal rýchlejšie, ako by inak konal.
Trump nedávno odporučil Európe, aby sa zamerala na rusko-ukrajinskú vojnu, nie na Grónsko. Taktiež povedal, že situácia s Grónskom sa nakoniec vyrieši spôsobom, ktorý uspokojí Spojené štáty aj NATO.