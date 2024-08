Najnižšie daňovo-odvodové zaťaženie na Slovensku má SZČO s uplatnenými paušálnymi výdavkami

Na Slovensku má v súčasnosti najnižšie daňovo-odvodové zaťaženie samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO), ktorá si uplatňuje 60 % paušálne výdavky, pričom reálne nemá žiadne výdavky a nie je povinne poistená v Sociálnej poisťovni.

Daňovo-odvodové zaťaženie SZČO

Položky fakturované týmito SZČO za mesiac práce sa pohybujú v rozmedzí tisíc eur, 2-tisíc eur a 4-tisíc eur. Ako uviedol odborník na dane a odvody Jozef Mihál, SZČO, ktoré začínajú s podnikaním alebo ktorých brutto príjem za posledné obdobie nepresiahol hranicu, pri ktorej vzniká povinné poistenie v Sociálnej poisťovni, majú výhodnú situáciu.

„Od 1. júla 2024, respektíve 1. októbra 2024 v prípade podania daňového priznania za rok 2023 po 31. marci 2024, totiž nebudú povinne nemocensky a dôchodkovo poistené SZČO, ktorých príjem za rok 2023 nepresiahol 7 824 eur. Táto hranica sa od 1. júla 2025 zvýši na 8 580 eur. Daňovo-odvodové zaťaženie SZČO s uplatnenými paušálnymi výdavkami, ktoré nie sú povinne poistené v Sociálnej poisťovni, začína na úrovni 6,5 %,“ vysvetlil Mihál.

Táto úroveň je podľa jeho slov najvýhodnejšia pri hrubom príjme 2422 eur mesačne, kde sú odvody na zdravotné poistenie 98 eur a daň 60 eur, čo spolu predstavuje 158 eur, a teda 6,5 % z hrubého príjmu. SZČO teda dostane čistý príjem 2 264 eur, čo je 93,5 % z hrubého príjmu.

Ako ďalej odborník uvádza, pri hrubom príjme nad 2 422 eur mesačne efekt uplatnenia paušálnych výdavkov mierne klesá a zároveň sa znižuje nezdaniteľná časť. Naopak, pri nižších príjmoch mierne stúpa percento zaťaženia kvôli konštantnej sume minimálnych zdravotných odvodov a iba čiastočnému využitiu nezdaniteľnej časti.

„Zabehnuté“ SZČO

Za „zabehnuté“ SZČO sa považujú tie, ktoré sú povinne poistené v Sociálnej poisťovni. Ak takáto osoba pozastaví svoju živnosť na väčšiu časť roka a dosiahne príjmy iba počas krátkeho obdobia, kedy má živnosť otvorenú, dosiahne prakticky rovnaké daňovo-odvodové zaťaženie. Napríklad, pri otvorení živnosti na jeden mesiac zaplatí minimálne odvody do Sociálnej poisťovne iba za tento mesiac, čo činí 216,13 eur.

SZČO si môže znižovať zdaniteľný príjem o paušálne výdavky vo výške 60 % príjmu, maximálne však do výšky 20 tisíc eur ročne. Optimálne využitie paušálnych výdavkov sa dosahuje pri príjme do 33 333 eur ročne. Odvody na zdravotné poistenie sú 15 % z vymeriavacieho základu, pričom minimálny vymeriavací základ pre rok 2024 je 652 eur. Sadzba dane pre ročný hrubý príjem do 60 tisíc eur je 15 %.