Tomášovo ministerstvo plánuje regulovať nútené živnosti. Pripravuje novelu Zákonníka práce

Ministerstvo práce plánuje spraviť poriadok s nútenými živnosťami. Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Erik Tomáš v rámci tlačovej konferencie priznal, že aktuálne sú v štádiu rokovaní, ako aj na minimálnej mzde. Minister si plánuje pozvať Slovenský živnostenský zväz aj zamestnávateľov.

Jasne stanovené hranice

Vyhlásil, že bude trvať na tom, aby výsledkom ich stretnutí bola novela Zákonníka práce, kde budú jasne stanovené hranice a podmienky, čo je ešte živnosť, a čo už je riadny pracovný pomer. Podľa Tomáša k tomu musia dospieť až po diskusii. Rezort zároveň chce v tejto veci posilniť právomoci a kompetencie Národného inšpektorátu práce, ktorý bude nové podmienky kontrolovať.

„Viac ako 100 tisíc ľudí je na nútenej živnosti, napriek tomu, že vykazujú znaky pracovnoprávneho vzťahu. Máme vysokú mieru nútených živností na Slovensku, v rámci rebríčka Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj sme na popredných miestach, čo nie je dobrý stav. Rozumiem zamestnancovi, ktorý je prinútený byť živnostníkom a má vyšší čistý príjem. Nie je to však dobré do budúcnosti, napríklad pri odchode do dôchodku, keď zistí, aký nízky dôchodok budete mať,“ vyhlásil na tlačovke minister Erik Tomáš.

Ministerstvo už pripravuje stretnutie

Podľa jeho slov nie je možné, aby zamestnanec, ktorý pôsobí na nejakom pracovnom mieste, ktoré vykazuje znaky, že by mal byť v riadnom pracovnom pomere, je nútený do životnosti len preto, aby zamestnávatelia nemuseli platiť odvody a iné pracovné benefity.

Ako minister prezradil, jeho kancelária už pripravuje stretnutie so Slovenským živnostenským zväzom, tiež je už dohodnutý aj na harmonograme bilaterálnych rokovaní so zamestnávateľmi kvôli minimálnej mzde a kolektívnym zmluvám, v rámci ktorých chce otvoriť aj túto tému.

„Legislatíva nevznikne skôr kým sa neporozprávame so všetkými zainteresovanými, aby sme dosiahli kompromis alebo nejaký súhlas,“ uzavrel Erik Tomáš.