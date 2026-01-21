Európa by sa pre Trumpove clá nemala udrieť na technologický sektor. Bolo by to sebazničujúce

Nebolo by v záujme Európy, keby na colné hrozbyamerického prezidentaDonalda Trumpa reagovala protiopatreniami v technologickom sektore, vyhlásil v stredu v Davose šéf globálnych vzťahov technologického giganta Meta.
„Technológie by boli pre Európu obzvlášť sebazničujúcim miestom na odvetu,“ povedal Joel Kaplan počas stretnutia svetových politických a ekonomických lídrov pre skupinu novinárov. Vyjadril sa tak v čase, keď Európska únia (EÚ) zvažuje, ako odpovedať na najnovšie pokusy prezidenta USA o získanie Grónska ekonomickými, či dokonca vojenskými prostriedkami.
USA tlačia na zmenu digitálnych pravidiel výmenou za nižšie clá. Je to vydieranie, hovorí Riberová
Jednou z možností, o ktorých sa diskutuje, je zamerať sa na americké technologické firmy, ktoré dominujú európskemu trhu so smartfónmi, operačnými systémami, sociálnymi sieťami a výnosnými cloudovými službami. Tento sektor má pre americkú ekonomiku zásadný význam.
Kaplan však v tejto súvislosti upozornil, že krok by poškodil veľké množstvo európskych firiem a spotrebiteľov. „Naše služby využívajú milióny malých podnikov, aby oslovili zákazníkov, rástli a vytvárali pracovné miesta v Európe,“ povedal.
Podľa neho by to viedlo len k ďalším odvetným opatreniam, hoci pripustil, že európske vlády budú musieť v tejto otázke prijať rozhodnutie, ktoré bude v najlepšom záujme obyvateľov Európy a jej ekonomiky. Dodal, že verí, zachovajú prístup k technológiám, ktoré zlepšujú ľuďom život a prispievajú k hospodárskemu rastu.