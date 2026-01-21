Európa by sa pre Trumpove clá nemala udrieť na technologický sektor. Bolo by to sebazničujúce

Podľa šéfa pre globálne vzťahy spoločnosti Meta, Joela Kaplana, by takýto krok poškodil veľké množstvo európskych firiem a spotrebiteľov.
Nebolo by v záujme Európy, keby na colné hrozbyamerického prezidentaDonalda Trumpa reagovala protiopatreniami v technologickom sektore, vyhlásil v stredu v Davose šéf globálnych vzťahov technologického giganta Meta.

„Technológie by boli pre Európu obzvlášť sebazničujúcim miestom na odvetu,“ povedal Joel Kaplan počas stretnutia svetových politických a ekonomických lídrov pre skupinu novinárov. Vyjadril sa tak v čase, keď Európska únia (EÚ) zvažuje, ako odpovedať na najnovšie pokusy prezidenta USA o získanie Grónska ekonomickými, či dokonca vojenskými prostriedkami.

Jednou z možností, o ktorých sa diskutuje, je zamerať sa na americké technologické firmy, ktoré dominujú európskemu trhu so smartfónmi, operačnými systémami, sociálnymi sieťami a výnosnými cloudovými službami. Tento sektor má pre americkú ekonomiku zásadný význam.

Kaplan však v tejto súvislosti upozornil, že krok by poškodil veľké množstvo európskych firiem a spotrebiteľov. „Naše služby využívajú milióny malých podnikov, aby oslovili zákazníkov, rástli a vytvárali pracovné miesta v Európe,“ povedal.

Podľa neho by to viedlo len k ďalším odvetným opatreniam, hoci pripustil, že európske vlády budú musieť v tejto otázke prijať rozhodnutie, ktoré bude v najlepšom záujme obyvateľov Európy a jej ekonomiky. Dodal, že verí, zachovajú prístup k technológiám, ktoré zlepšujú ľuďom život a prispievajú k hospodárskemu rastu.

