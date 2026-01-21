Vynikajúci vstup do MEJ v biatlone. Molentová získala vo Fínsku striebro a Straková bronz

Biatlonové majstrovstvá Európy juniorov vo fínskej Imatre sa pre slovenské farby začali vynikajúco. Tamara Molentová a Michaela Straková totiž získali medaily vo vytrvalostných pretekoch junioriek na 12,5 km.
Obe mladé Slovenky na strelnici spravili po dve chyby z 20 výstrelov. Molentová na tom bola lepšie bežecky a finišovala druhá, Strakovej pripadla 3. priečka. Nad sily biatlonistiek spod Tatier bola len Švédka Greta Lindqvistová Seldahlová, ktorá bola v náročných podmienkach stopercentná na strelnici a bežecky jej na zlato stačil aj dvadsiaty najlepší čas.
„Som veľmi spokojná s výkonom, pretože som to vôbec nečakala. Ešte o to je to lepšie, že sme na pódiu spolu s Tami. Bežalo sa mi veľmi dobre, mrzí ma iba posledná rana na záverečnej stojke, ktorú som si mohla lepšie postrážiť,“ uviedla vekom stále dorastenka Straková, ktorá mala šiesty najlepší bežecký čas.
Molentová za zlatom zaostala iba o 9 sekúnd. „Na trati som sa cítila veľmi dobre a dokázala som sa držať aj s úplne najrýchlejšími pretekárkami. Škrie ma druhá strelecká položka, kde to neboli ďaleké rany, no hlavne aj to, že mi dnes streľba trvala ešte dlhšie ako zvyčajne,“ zhodnotila Molentová podľa webu slovenskybiatlon.sk.
Ďalšie Slovenky finišovali v štvrtej resp. piatej desiatke. Ema Zvarová strelecky pochybila štyrikrát a obsadila 35. pozíciu, Eliška Molnárová s piatimi chybami na strelnici figuruje vo výsledkoch na 45. priečke a Veronika Michalechová po siedmich streleckých omyloch na 48. stupienku.