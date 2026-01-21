Svetové ekonomické fórum by sa mohlo konať aj v iných mestách, spomína sa Detroit či Dublin

Spolupredseda Svetového ekonomického fóra Larry Fink skúma možnosť presunúť toto podujatie do iných častí sveta. Ako referuje web liga.net s odvolaním sa na Financial Times, podľa neho by sa fórum, ktoré sa tradične koná vo švajčiarskom Davose, v budúcnosti mohlo uskutočniť aj v iných mestách.
„Svetové ekonomické fórum je už 56 rokov synonymom Davosu. A pravdepodobne to tak ešte nejaký čas zostane. Mali by sme však očakávať, že Svetové ekonomické fórum začne robiť niečo nové… Tam, kde sa skutočne formuje moderný svet. Davos, áno. Ale aj miesta ako Detroit a Dublin a mestá ako Jakarta a Buenos Aires. Hora zostúpi na zem.“
Fink podľa denníka Financial Times v súkromných rozhovoroch diskutoval o možnostiach presunutia fóra na iné miesta na rotačnom princípe. Zdroju to povedali ľudia oboznámení s touto záležitosťou.
Svetové ekonomické fórum sa koná v Davose od roku 1971, hoci v roku 2002 bolo na jeden rok presunuté do New Yorku zo solidarity po útokoch z 11. septembra 2001. Počas pandémie COVID-19 fórum zvažovalo usporiadanie podujatia v Singapure, ale od týchto plánov sa neskôr upustilo.
Fórum je významným zdrojom príjmov pre ekonomiku Davosu. Univerzita v St. Gallene odhaduje, že z podujatia v roku 2017 mesto vyťažilo približne 62 miliónov švajčiarskych frankov. Tento rok sa Svetové ekonomické fórum v Davose koná od 19. do 23. januára.