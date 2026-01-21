Expartnerka zápasníka Gábora Borárosa neprežila tragickú nehodu, Mercedes začal po náraze do stromu horieť - FOTO

Tragická nehoda v okrese Dunajská Streda.
SITA Webnoviny
SITA Webnoviny
1 min. čítania
Fitnesska a bývalá partnerka MMA zápasníka Gábora Borárosa, Monika Jakliová, mala vážnu nehodu a v nemocnici podľahla zraneniam.
Fitnesska a bývalá partnerka MMA zápasníka Gábora Borárosa, Monika Jakliová, mala vážnu nehodu a v nemocnici podľahla zraneniam. Foto: www.facebook.com.
Dunajská Streda Dopravné správy z ciest Dopravné správy z ciest z lokality Dunajská Streda

Na ceste prvej triedy č. I/63 v smere od mesta Veľký Meder na obec Dolný Štál v okrese Dunajská Streda sa v stredu ráno stala tragická dopravná nehoda.

Ako informuje polícia na sociálnej sieti Facebook, krátko pred štvrtou hodinou ráno mala vodička Mercedesu z doposiaľ nezistených príčin v zákrute zísť mimo vozovku vpravo a naraziť do stromu. „Následkom nárazu vozidlo začalo horieť a 31-ročná žena bola zdravotníkmi v kritickom stave prevezená do nemocnice, kde žiaľ zraneniam podľahla,“ priblížila polícia.

Zápasník Gábor Boráros, instagram
Foto: www.instagram.com.

Portál pluska.sk píše, že obeťou tragickej nehody je Monika Jakliová, fitnesska a bývalá partnerka MMA zápasníka Gábora Borárosa, spolu majú dcérku Zoru. Presné príčiny, ako aj okolnosti tragickej dopravnej nehody, budú predmetom ďalšieho vyšetrovania. Polícia vodičov vyzvala, aby boli na cestách maximálne opatrní.

Fitnesska a bývalá partnerka MMA zápasníka Gábora Borárosa, Monika Jakliová, mala vážnu nehodu a v nemocnici podľahla zraneniam.
Fitnesska a bývalá partnerka MMA zápasníka Gábora Borárosa, Monika Jakliová, mala vážnu nehodu a v nemocnici podľahla zraneniam. Foto: www.facebook.com.
Fitnesska a bývalá partnerka MMA zápasníka Gábora Borárosa, Monika Jakliová, mala vážnu nehodu a v nemocnici podľahla zraneniam.
Fitnesska a bývalá partnerka MMA zápasníka Gábora Borárosa, Monika Jakliová, mala vážnu nehodu a v nemocnici podľahla zraneniam. Foto: www.facebook.com.
Fitnesska a bývalá partnerka MMA zápasníka Gábora Borárosa, Monika Jakliová, mala vážnu nehodu a v nemocnici podľahla zraneniam.
Fitnesska a bývalá partnerka MMA zápasníka Gábora Borárosa, Monika Jakliová, mala vážnu nehodu a v nemocnici podľahla zraneniam. Foto: www.facebook.com.
Viac k osobe: Gábor BorárosMonika Jakliová
Okruhy tém: Dopravná nehoda Influencerka Tragická dopravná nehoda
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk