Niektorí živnostníci majú posledné dni na zaplatenie sociálneho poistného v novej výške. Týka sa to aj vás?

Živnostníci a iné samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO), ktoré podali daňové priznanie za rok 2023 do 31. marca 2024, majú posledné dni na zaplatenie poistného v novej výške. Lehota na jeho úhradu za júl 2024 uplynie 8. augusta 2024.

Podrobné informácie o výške poistného dostali všetci poistenci v písomnej forme od Sociálnej poisťovne na základe údajov z Finančnej správy SR. Sociálna poisťovňa odporúča SZČO upraviť si výšku platby v trvalom bankovom príkaze a skontrolovať si správny variabilný a špecifický symbol k platbe.

Včasné nastavenie platieb

Včasné nastavenie správnych platieb tak zabráni vzniku dlhu voči Sociálnej poisťovni a predpísaniu penále za omeškanie. Počas posledného mesiaca Sociálna poisťovňa informovala viac ako 175-tisíc samostatne zarábajúcich osôb o vzniku, zániku alebo zmene výšky odvodovej povinnosti platnej od 1. júla 2024. Informácie dostalo 142-tisíc SZČO poštou a 33-tisíc elektronicky.

Väčšina samostatne zárobkovo činných osôb, teda skoro 133-tisíc, bude platiť minimálne poistné, zatiaľ čo maximálne poistné bude od júla 2024 uhrádzať len 90 SZČO.

Ktorých SZČO sa táto lehota netýka?

Povinnosť zaplatiť poistné v novej výške sa do 8. augusta 2024 netýka tých SZČO, ktoré podávajú daňové priznanie v predĺženej lehote. Tie dostanú informáciu o poistnom do 21. októbra 2024 a nový odvod zaplatia prvýkrát do 8. novembra 2024.

Sociálna poisťovňa varuje pred rizikami neplatenia poistenia v termíne a upozorňuje na možnú trestnoprávnu zodpovednosť pri neplatení a skrátení poistného. Dlžné poistné vo výške 5 eur a viac bude predpísané spolu s penále vo výške 0,05 % za každý deň omeškania. Zoznam dlžníkov je aktualizovaný na webovej stránke Sociálnej poisťovne týždenne.