Energopomoc je podľa Demokratov chaotická a nespravodlivá, Žilinku žiadajú o jej preverenie - VIDEO

Demokrati podávajú podnet generálnemu prokurátorovi Marošovi Žilinkovi kvôli chaosu a nespravodlivosti v štátnej energopomoci. Podľa nich štát rozdeľuje stovky miliónov eur bez jasných pravidiel, plošne a nehospodárne, čo je v rozpore so základným princípom spravodlivosti.
Exminister hospodárstva Karel Hirman upozorňuje, že približne tretina ľudí, ktorí vykurujú tuhým palivom, bola z pomoci úplne vyradená, najmä v senzitívnych regiónoch ako Kysuce, Orava či Liptov.
Nejde o adresnú pomoc
Podľa neho nejde o adresnú pomoc, ale o plošné plytvanie verejnými financiami, pričom tí, ktorí pomoc naozaj potrebujú, musia prejsť byrokratickým procesom. Hirman tiež kritizuje absurdné príjmové hranice, pričom energopomoc dostávajú aj domácnosti s príjmami v tisícoch eur vrátane rodín poslancov.
Podpredseda Demokratov Juraj Šeliga zdôrazňuje nejasnosti pri stanovovaní kritérií pre energopomoc a žiada generálneho prokurátora, aby preskúmal, či výdavky takmer pol miliardy eur sú v súlade s ústavou, hospodárnosťou a zásadou zákazu diskriminácie. Poukazuje na nespravodlivosť, keď napríklad podľa vyjadrení Tibora Gašpara má on ústavné právo na pomoc, no mladá rodina na Orave nie.
Na riziká už upozorňovali
Poslanec Ľubomír Galko pripomína, že na riziká spojené s energopomocou už viackrát upozorňovali v parlamente, no ministerka Saková ich ignorovala, čo vyústilo do dnešného chaosu a nespravodlivosti.
Štátny systém energopomoci má za cieľ pomôcť domácnostiam s vykurovaním, no podľa kritikov je jeho realizácia neadresná a neefektívna, čo vyvoláva otázky o transparentnosti a spravodlivosti rozdeľovania finančných prostriedkov.
Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o adresnej energopomoci vláda v schválila. 3. decembra minulého roku. Adresná energopomoc bude v kalendárnom roku 2026 poskytovaná energetickým domácnostiam ako nástroj adresnej kompenzácie časti zvýšených nákladov spojených so zabezpečením dodávky elektriny, plynu a tepla odoberaného zo systémov centralizovaného zásobovania teplom, a to v rozsahu a forme ustanovenej nariadením vlády.