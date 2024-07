Celkový podiel na výdavkoch sa po prudkom náraste cien znížil, podľa analytika máme najhoršie obdobie za sebou

Podľa spotrebného koša pre tento rok nás najviac stoja bývanie a energie, ktoré tvoria 25,8 % všetkých výdavkov. V porovnaní s predošlým rokom sa toto číslo prakticky nezmenilo. Pomocou spotrebného koša Štatistický úrad SR meria podiel priemerných výdavkov na tovary a služby, ktoré ľudia kupujú.

Minimálne zmena

Čím vyššie číslo, tým viac na danú položku štandardná domácnosť minie. Druhé sú potraviny a nealkoholické nápoje s podielom 23,6 %, čo znamená medziročný pokles o dve desatiny percenta.

Ako hovorí analytik online investičnej platformy Portu Marek Malina, táto na prvý pohľad minimálna zmena je pre ľudí na Slovensku veľmi dobrou správou. Vlani to boli práve potraviny a nealko nápoje, ktorých váha v spotrebnom koši narástla najviac.

„V prepočte na priemernú čistú mzdu sme si za jedlo priplácali aj 50 eur mesačne. No kým v máji minulého roku zdraželi potraviny a nealko medziročne o vyše 20 %, tento rok v tom istom mesiaci bol nárast iba 0,7 %. Môžeme tak povedať, že z tohto pohľadu už máme najhoršie obdobie za sebou,“ myslí si Malina.

Stravovacie služby

Kým však nákup potravín a nealka v obchodoch zaťažoval rodinnú peňaženku prakticky rovnako ako vlani, iný bol vývoj v oblasti stravovacích služieb. Ich váha v spotrebnom koši stúpla z 5,8 % na 6,8 % a tak táto položka preskočila aj náklady na dopravu.

Ak by sme brali do úvahy človeka, ktorý má priemerný plat a ten celý minie, bývanie a energie by ho mesačne podľa analytika vyšli na takmer 285 eur. Na potraviny by utratil približne 240 eur. Medziročne je to o vyše 20 eur za každú položku viac, čo je ale dané predovšetkým rastom priemerných miezd v minulom roku.

Výdavky za zlozvyky

Dobrou správou podľa analytika je, že opätovne klesol podiel výdavkov na zlozvyky, predovšetkým na tabak a alkohol. Kým v roku 2023 mali tieto položky na spotrebnom koši podiel 5,1 %, v tomto roku je to len 4,7 %. Na alkohol a tabak tak v prípade minutej celej priemernej mzdy smeruje z rodinného rozpočtu v porovnaní s vlaňajškom iba o necelé euro viac, spolu je to podľa Malinu 52 eur mesačne.

Tieto prepočty počítajú so scenárom, že daný človek minie celú výplatu a nič bokom si neodloží. Takýto postup však nie je podľa analytika rozumný. Vždy je dobré mať k dispozícii finančnú rezervu aspoň vo výške výdavkov na tri mesiace. Tieto peniaze by mali byť v prípade potreby okamžite k dispozícii a preto nie je dobré ich ani investovať.

„Investovanie by malo byť dlhodobé a pravidelné. Preto je vhodné na odkladanie si peňazí na starobu, na vzdelanie detí, ich osamostatnenie sa v budúcnosti a podobne. Vtedy stačia na vytvorenie si solídnych úspor aj nižšie sumy,“ vysvetľuje Marek Malina.

Optimistický scenár

Ako príklad môže slúžiť priemerný Slovák, ktorý minie svoju celú výplatu. Alkohol a cigarety ho mesačne vyjdú na už spomínaných 52 eur. Ak by polovicu z tejto sumy investoval počas 20 rokov, pri neutrálnom vývoji akciových trhov by mohol mať na účte vyše 13 500 eur. Optimistický scenár hovorí až o vyše 31 500 eurách pri celkovom vklade 6 240 eur.

„Samozrejme, za 20 rokov budú postupne stúpať aj ceny. Ak teda dnes dokážeme obmedzením zlozvykov na polovicu ušetriť mesačne 26 eur, v budúcnosti si budeme môcť odkladať stále vyššie čiastky. Stále však platí, že aj malé sumy majú zmysel, ak si ich dokážeme odložiť dlhodobo a pravidelne,“ dodáva Malina.