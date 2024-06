Reálne mzdy na Slovensku by mali dosiahnuť päťročné maximum, odhaduje ministerstvo financií

Vývoj u našich obchodných partnerov sa postupne zlepšuje. Postupne sa rozbieha čerpanie prostriedkov z plánu obnovy, aj keď pomalšie. Na štvrtkovej tlačovej konferencii to skonštatoval štátny tajomník Ministerstva financií SR Radovan Majerský.

V rámci ekonomického vývoja rezort financií zlepšil oproti minulej prognóze vývoj tohtoročného hrubého domáceho produktu (HDP), a to z 2 % na 2,5 %. Avšak budúcoročný rast zhoršili z 3,1 % na 2,6 %.

Aká sa očakáva inflácia?

V rámci vývoja inflácie ministerstvo financií očakáva, že v tomto roku budú ceny rásť o 2,7 %. V budúcom roku by mali stúpnuť o 3,9 %.

Dôvodom budúcoročného vývoja sú podľa ministerstva neisté ceny plynu, ktoré je potrebné stlačiť na nižšie úrovne. „Mzdový vývoj bude dynamickejší,“ pokračoval riaditeľ Inštitútu finančnej politiky (IFP) pri ministerstve financií Juraj Valachy.

Reálne mzdy by v tomto roku mali podľa odhadov rezortu dosiahnuť päťročné maximum. Ich odhad rastu je na úrovni 4,2 % v tomto roku. Od budúceho roka zároveň očakávajú opäť tvorbu nových pracovných miest. Zamestnanosť v tomto roku mierne poklesne, keďže viacero ľudí išlo do predčasného dôchodku.

Negatívne riziká

Negatívnym rizikom prognózy je podľa Valachyho nižšie čerpanie plánu obnovy, čo môže mať vplyv na zamestnanosť a investície.

Negatívnym rizikom je aj volatilita v externom prostredí, ktorá môže zvýšiť infláciu a oddialiť oživenie exportu. Medzi pozitívne riziká ministerstvo zaradilo opatrenie smerom k efektívnejšej regulácii cien. To môže znamenať miernejšie zvýšenie regulovaných cien, resp. plynu, v roku 2025.

Ceny elektrickej energie by mali zostať nezmenené, ceny tepla by mali rásť len mierne. Ceny plynu by v budúcom roku mali vzrásť približne o 27 %, v nasledujúcich rokoch by mali klesať podľa očakávaní trhu.