Zdražovanie ropy sa zastavilo, môžu za to aj vyjadrenia staronového amerického prezidenta Donalda Trumpa

Ropa prerušila štvortýždňovú sériu rastu a zaknihovala prvý stratový týždeň od Vianoc. Ako uviedol pre agentúru SITA analytik J&T Banky Stanislav Pánis, texaský benchmark WTI klesol o 4,4 na 74,50 dolára a severmorská zmes Brent stratila necelé tri percentá a končila na hladine 78,5 dolára. V oboch prípadoch sa cena posunula na dvojtýždenné minimá.

„Za korekciou cien komodity z najvyšších úrovni od leta minulého roka stáli vyjadrenia staronového amerického prezidenta Donalda Trumpa, že urobí opatrenia deregulácie, aby sa americká ťažba, ktorá je už teraz rekordná, ešte zvýšila. Okrem toho je trh nervózny z možnej obchodnej vojny, keď Trump avizoval uvalenie dovozných cieľ voči viacerým hlavným obchodným partnerom ako Mexiko, Kanada, Čína či EÚ,“ vysvetlil Pánis s tým, že to všetko by mohlo vyústiť do spomalenia sa globálneho ekonomického rastu a teda aj spomalenia sa rastu dopytu po rope.

„A napokon vo virtuálnom vystúpení na Svetovom ekonomickom fóre v Davose vyzval Saudskú Arábiu, aby znížila ceny ropy, a aby viac investovala do ťažby,“ doplnil Pánis.

Do popredia sa dostávajú Trumpove vyjadrenia

Trh tak postupne odkláňa pozornosť od zlepšovania perspektív rastu americkej a čínskej ekonomiky, sprísnenia amerických sankcií voči Rusku ako aj obáv, že nový americký establishment by mohol sprísniť sankcie aj voči Iránu a Venezuele. „Do popredia sa dostávajú práve Trumpove často kontroverzné vyjadrenia,“ spresnil Pánis.

Trh si podľa neho zároveň uvedomuje, že ďalšie rázne zvýšenie americkej ťažby nie je v tejto chvíli možné a vie, že Rijád nebude tancovať tak ako bude Trump pískať. „Ale predsa v prvej reakcii reaguje poklesom cien ropy, hoci nie príliš veľkým, keď rozhoduje neistota okolo cieľ,“ konštatoval Pánis.

Výhľad je aktuálne neutrálny

Výhľad analytika 365.bank Tomáša Boháčka pre ceny ropy je aktuálne neutrálny s rizikom pokračovania poklesu. Tlak americkej administratívy na najväčších producentov zoskupenia OPEC+ bude podľa neho pravdepodobne pokračovať, čo by v krátkodobom horizonte mohlo ceny ropy udržiavať pod tlakom. Tento scenár môžu podporovať aj prípadné informácie ohľadom colnej politiky USA, ktoré bude trh vyhodnocovať najmä v súvislosti s ich vplyvom na ekonomický rast.

„Na druhej strane, reálne zásoby sú dnes nižšie, teda dopyt zostáva solídny, čo bude prudšie poklesy pravdepodobne obmedzovať. Ostrejšie vyjadrenia, respektíve reálne kroky americkej administratívy však môžu spôsobiť aj prudšie cenové poklesy na ropných benchmarkoch,“ uzavrel Boháček.