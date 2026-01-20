Európske verejnoprávne médiá pod tlakom. Ohrozujú ich politici, finančné škrty aj technologické platformy

Verejnoprávne médiá v Európe čelia v súčasnosti bezprecedentnému tlaku, ktorý podľa odborníkov prichádza z viacerých smerov – od posilňujúcej sa krajnej pravice, cez rozpočtové škrty, až po tvrdú konkurenciu digitálnych platforiem. Podľa správy organizácie Reportéri bez hraníc (RSF) z roku 2025 sa musia vyrovnávať s kombináciou ekonomických, technologických a politických výziev.
„V Európe nie sme v rovnakej situácii ako v USA,“ hovorí profesor mediálnych štúdií z Kodanskej univerzity Rasmus Kleis Nielsen, narážajúc na prezidentaDonalda Trumpa, ktorý po návrate k moci v januári 2025 výrazne skresal financovanie verejnoprávnych médií. „Niektoré dynamiky sú však podobné,“ upozorňuje Nielsen.
Začalo to v Maďarsku
Podľa RSF tlak na verejnoprávne médiá v Európe začal pred viac než desiatimi rokmi v Maďarsku, kde sa z nezávislých verejnoprávnych vysielateľov stali štátom ovládané médiá. „Tento model sa exportoval aj do ďalších krajín Európskej únie,“ pripomína Laure Chauvel, šéfka kancelárie RSF pre Francúzsko a Taliansko.
V Litve začiatkom minulého decembra protestovalo približne 10 tisíc ľudí proti zmrazeniu rozpočtu verejnoprávneho vysielateľa LRT na roky 2026-2028 a proti reforme, ktorá má uľahčiť odvolanie generálneho riaditeľa.
Na Slovensku prešiel verejnoprávny telerozhlas po návrate premiéraRoberta Fica k moci v roku 2023 výraznou premenou a podľa organizácie Transparency International„čoraz viac pripomína vládnu hlásnu trúbu“. Talianske organizácie zas upozorňujú na rastúcu politizáciu televízie RAI za vlády premiérkyGiorgie Meloniovej.
Rozpočtové škrty
Veľkým problémom je aj ich financovanie. V zmenenom mediálnom prostredí, v ktorom dominujú nadnárodní súkromní technologickí giganti, je pritom finančný tlak zásadný. Podľa údajov Európskej vysielacej únie (EBU) kleslo financovanie verejnoprávnych médií v Európskej únii (EÚ) za poslednú dekádu (po zohľadnení inflácie) o 7,4 percenta na 29,17 miliardy eur v roku 2024.
Vo Švajčiarsku plánuje verejnoprávna SSR v dôsledku finančných škrtov zrušiť do roku 2029 deväťsto pracovných miest. V Nemecku sa pripravuje zatváranie rozhlasových staníc a zlučovanie televíznych kanálov.
Pilier demokracie
Napriek tlaku mnohí odborníci tvrdia, že verejnoprávne médiá sú dnes potrebné viac než kedykoľvek predtým.
„Zostávajú základným pilierom demokracie, poskytujú dôveryhodný, nezávislý a univerzálne dostupný obsah,“ upozorňuje Richard Burnley z EBU. Dodal, že dominancia „niekoľkých veľkých technologických platforiem“ oslabuje možnosti verejnosti dostať sa k európskym médiám a zapájať sa do verejnej diskusie.