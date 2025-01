Ceny ropy stále rastú, obchodníci sa obávajú amerických sankcií voči Rusku, Venezuele a Iránu

Ropa zaznamenala štvrtý rastový týždeň za sebou s vyše jednopercentným ziskom a posunula sa na najvyššie úrovne od konca júla minulého roka. Benchmark WTI zatváral nad 78-dolárovou métou a zmes Brent končila obchodovanie tesne pod 81 dolármi.

Ako uviedol pre agentúru SITA analytik J&T Banky Stanislav Pánis, na rast komodity naďalej vplývali tie isté faktory ako v ostatných týždňoch. Na strane dopytu to bolo zlepšovanie sa perspektív rastu americkej a čínskej ekonomiky, dvoch najväčších spotrebiteľov ropy na svete.

Obavy z administratívy Trumpa

Na ponukovej strane to bolo uvalenie amerických sankcií na ropné spoločnosti Gazprom Nefť a Surgutneftegas a ich dcérske spoločnosti, a vyše 180 tankerov v rámci takzvanej tieňovej flotily.

„Okrem toho sa obchodníci obávajú, že nová administratíva Donalda Trumpa by mohla pokračovať v sprísnení sankcií voči Rusku a zaviesť aj prísnejšie sankcie voči Iránu a Venezuele, čo by mohlo obmedziť exporty ich ropy na svetové trhy,“ dodal Pánis.

Lepší ako očakávaný rast dopytu po rope a možné obmedzenie ponuky by mohlo podľa Pánisa znamenať, že v tomto roku by nemusel nastať až taký veľký prebytok ťažby komodity nad spotrebou na svetových trhoch. To by mohlo znamenať menej nevyrovnaný trh a potenciálne vyššie ceny komodity.

Ropa na najvyššej úrovni od minulého roku

Ropa sa tak aktuálne obchoduje na najvyšších úrovniach od leta minulého roku. Na začiatku budúceho týždňa bude prezident Trump oficiálne uvedený do funkcie, pričom aktuálne vyššie ceny ropy budú podľa analytika 365.bank Tomáša Boháčka pravdepodobne jednou z jeho hlavných záujmov, čím bude narastať tlak na zvýšenie produkcie krajín OPEC+, ktorá by lepšie saturovala rastúci dopyt a znížila ceny ropy a následne palív.

„Geopolitická cenová prirážka po oznámení čiastočné prímeria v pásme Gazy poklesla na najnižšie úrovne za posledné štyri mesiace. Obchodníci tiež sledujú potenciálne zníženie úrokových sadzieb americkým Fedom v roku 2025, čo by mohlo ďalej podporiť ekonomickú aktivitu a spotrebu palív,“ podotkol Boháček.

Vyhliadky pre ceny ropy

Jeho výhľad pre ceny ropy je naďalej mierne rastový, aj keď trh podľa neho vstúpil do vyčkávacej fázy konkrétnych prejavov novej americkej administratívy a ďalšieho vývoja v Rusku, či v reálnej ekonomike USA a Európy.

„V súčasnosti sú otvorené v podstate všetky hlavné faktory ako na strane dopytu, tak na strane ponuky, čím bude cenová volatilita v najbližšom období pravdepodobne narastať,“ uzavrel Boháček.