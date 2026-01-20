Francúzska námorná polícia zhabala v Tichomorí takmer päť ton kokaínu

Francúzska námorná polícia zhabala 4,87 tony kokaínu z rybárskej lode v Južnom Pacifiku, oznámili v pondelok francúzske úrady.
Loď, ktorá vyplávala zo Strednej Ameriky, bola zadržaná 16. januára, uviedla vo vyhlásení Najvyššia komisia Francúzskej Polynézie. Pri zásahu boli nasadené významné ľudské a materiálne zdroje ozbrojených síl.
Drogy sa nachádzali na lodi plaviacej sa pod togskou vlajkou a podľa zdroja blízkeho vyšetrovaniu mali smerovať na austrálsky trh.
Na palube bolo 10 členov posádky z Hondurasu a jeden z Ekvádora. Podľa zdroja vo Francúzsku voči nim nebudú vznesené obvinenia, no ich domovské krajiny môžu proti nim viesť trestné konania.
Organizácia Spojených národov (OSN) v ostatných rokoch upozorňuje, že organizované skupiny pašujúce kokaín a metamfetamín rozširujú svoju činnosť v oblasti Pacifiku. Podľa OSN sa veľké množstvo drog prepravuje zo Severnej a Južnej Ameriky na austrálske a novozélandské trhy.