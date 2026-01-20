Macron poslal Trumpovi súkromnú správu: Nechápem, čo robíš v Grónsku

Francúzsky prezident Emmanuel Macron poslal svojmu americkému náprotivkovi Donaldovi Trumpovi„súkromnú správu“, v ktorej ponúkol organizovať vo štvrtok v Paríži samit G7, na ktorý by mohlo byť pozvané aj Rusko. Potvrdili to ľudia z okolie francúzskeho prezidenta.
Trump zverejnil na svojej sociálnej sieti Truth Social správu, v ktorej Macron zároveň navrhol pozvať na stretnutie aj Ukrajinu. Ponúkol tiež pozvať aj Dánsko, aby sa riešili nezhody okolo Grónska.
Macronov krok prichádza uprostred úvah Európy o protiopatreniach po tom, čo Trump pohrozil clami na osem európskych krajín v súvislosti s Grónskom.
Urazený Trump chce uvaliť 200-percetné clo na francúzske vína, Macron odmietol jeho „Radu mieru“
„Môj priateľ, v otázke Sýrie máme úplne rovnaký postoj. V Iráne môžeme dokázať veľké veci. Nechápem, čo robíš v Grónsku,“ napísal francúzsky líder v správe.
„Môžem usporiadať stretnutie G7 v Paríži vo štvrtok popoludní, po Davose,“ uviedol Macron s odkazom na tohtotýždňové zasadnutie Svetového ekonomického fóra vo Švajčiarsku, na ktorom sa má zúčastniť aj americký prezident. „Môžem pozvať Ukrajincov, Dánov, Sýrčanov a Rusov,“ dodal.
Šéf Bieleho domu pohrozil Macronovi zavedením 200-percentného cla na francúzske vína za odmietnutie účasti v takzvanej Rade mieru. „Uvalím 200 percentné clo na jeho vína a šampanské. A on sa pridá. Ale nemusí sa pridať,“ povedal Trump v pondelok pred novinármi na adresu francúzskeho lídra.
Trump pôvodne vytvoril Radu mieru ako medzinárodný orgán, ktorý mal dohliadať na povojnovú obnovu Pásma Gazy. V nedeľu do nej pozval viacero svetových lídrov vrátane kanadského premiéra Marka Carneyho. Americký líder potvrdil, že do rady pozval aj ruského vodcu Vladimira Putina.
Prezident USA však svoju víziu pôsobnosti Rady mieru rozšíril aj mimo Gazy a chce z nej vytvoriť konkurenčný orgán Bezpečnostnej rady OSN. Za členstvo v nej žiada od jednotlivých krajín miliardu dolárov. Poplatok majú zaplatiť v hotovosti počas prvého roka členstva.