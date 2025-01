Slovenskí motoristi sa musia pripraviť na najhoršie, nelichotivá ekonomická situácia ešte potrvá

Slovenskí motoristi sa musia v najbližších dňoch pripraviť na zdražovanie. To by malo trvať až do konca januára. Ceny pohonných látok na slovenských pumpách dosiahnu najvyššie úrovne od jari minulého roka.

Ako uviedol pre agentúru SITA analytik J&T Banky Stanislav Pánis, cena benzínu sa udomácni s rezervou nad 1 eurom a 60 centami a cena nafty sa bude pohybovať nad 1 eurom a 55 centami a približovať sa bude až k 1 euru a 60 centom, keď ju nahor bude tlačiť aj rast „crack spreadov“, teda rafinačných marží.

Rast cien palív

„Celkový sentiment na cenách ropy bude v najbližšom období naďalej tlačiť na rast cien palív aj u nás a očakávame, že ceny palív by sa mali zvyšovať až takmer do konca januára. Následne je pravdepodobná cenová korekcia, ktorá by mala znížiť aj ceny (najmä benzínu) na našich čerpacích staniciach. Miera udržateľnosti následných cien však bude súvisieť primárne s úspešnosťou politických tlakov novej americkej administratívy na globálnu produkciu ropy,“ dodal analytik 365.bank Tomáš Boháček.

Zdražovanie cien palív bude podľa Pánisa pokračovať aj v okolitých krajinách. Naďalej však platí, že naši západní susedia v Českej republike by mali mať v okolitých krajín EÚ najlacnejší benzín, hoci jeho cena zrejme bude smerovať k méte 1 euro a 45 centov. O viac ako 10 centov je v porovnaní so slovenským priemerom lacnejší benzín v Poľsku, kde jeho ceny už prekročili métu 1 euro a 45 centov.

Lacnejšie tankovanie v Maďarsku

Lacnejšie možno natankovať do zážihových motorov aj v Maďarsku, kde sa ceny pohybujú okolo 1 euro a 55 centov, pričom ďalej na juh v Slovinsku a Chorvátsku sú ceny ešte o zhruba 2 až 3 centy nižšie. Priemerné rakúske ceny sú o niečo nižšie ako slovenské.

Česká republika je najlacnejšia z regiónu aj čo sa týka nafty, hoci jej cena preskočila métu 1 euro a 40 centov. Lacnejšia nafta je aj v Poľsku, kde sa pohybuje okolo 1 eura a 50 centov. Naopak, drahšie tankovanie nafty v porovnaní so Slovenskom je v Maďarsku, Slovinsku aj Chorvátsku, kde sa ceny približujú k 1 euro a 60 centom a aj v Rakúsku, kde túto métu presahujú.

Priemerná cena benzínu

Ceny benzínu sa u nás pohybujú v priemere o 13 centov nižšie ako v celej EÚ a o 18 centov nižšie ako vo všetkých krajinách eurozóny. Nafta je doma lacnejšia o 10 centov ako v EÚ, resp. o 13 centov v eurozóne. „Ceny sa tak v porovnaní s predchádzajúcim týždňom viac vyrovnali,“ dodal Boháček.

Priemerné ceny benzínu na domácich čerpacích staniciach v 2. týždni tohto roka v porovnaní s predchádzajúcim týždňom pokračovali v raste. Benzín natural 95 oktánov sa v priemere predával za 1,563 eura za liter a cena 98-oktánového benzínu bola 1,767 eura za liter. Liter motorovej nafty sme v rovnakom období tankovali rovnako drahšie a to v priemere za 1,514 eura za liter.